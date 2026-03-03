São Gonçalo: número é quase 60% maior do que o registrado no mesmo período do ano passadoDivulgação
410 vítimas de acidente com moto deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres em fevereiro
índice de acidentes com moto, além de lotar as emergências e as enfermarias, também impacta o banco de sangue
410 vítimas de acidente com moto deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres em fevereiro
índice de acidentes com moto, além de lotar as emergências e as enfermarias, também impacta o banco de sangue
São Gonçalo estimula preservação ambiental nas salas de aula
Alunos participam de atividades com materiais recicláveis e temática do meio ambiente
Parque RJ Nosso Sonho é inaugurado com festa, homenagens e shows gratuitos
Novo espaço reúne lazer, esporte, cultura para toda a família gonçalense
Bairros de São Gonçalo recebem nova rede de distribuição de água
Com problemas históricos de abastecimento, cerca de 3 mil moradores de Neves e Boa Vista serão beneficiados com obras de infraestrutura
Guarda Municipal prende homem que tentou furtar cabos em Nova Cidade
Suspeito foi flagrado pelas câmeras da Central de Segurança
Habitação abre 529 vagas em março para cadastro no Minha Casa Minha Vida
Atendimento é para moradores que ainda não estão inscritos no programa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.