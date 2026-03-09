São Gonçalo: evento esclarece dúvidas e auxilia empresas a entenderem e cumprirem a Lei da Aprendizagem - Reprodução

São Gonçalo: evento esclarece dúvidas e auxilia empresas a entenderem e cumprirem a Lei da AprendizagemReprodução

Publicado 09/03/2026 07:52

São Gonçalo - No próximo dia 19, às 9h, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), realizará o “Regularize: Soluções para Aprendizagem – Edição São Gonçalo", na Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo.

O evento tem o objetivo de esclarecer dúvidas e auxiliar empresas a entenderem e cumprirem a Lei da Aprendizagem, na qual empresas de médio e grande porte devem contratar jovens de 14 a 24 anos como aprendizes, combinando formação teórica e prática. O evento “Regularize: Soluções para Aprendizagem – Edição São Gonçalo" faz parte do lançamento do programa “Alternativa Jovem Gonçalense”, voltado para o desenvolvimento de jovens em São Gonçalo.

O foco é auxiliar empresas do município a regularizarem a cota de aprendizes, compreenderem as atualizações na legislação vigente e aplicarem as diretrizes de forma segura e estratégica. A ação visa transformar a obrigação legal em estratégia de crescimento e desenvolvimento organizacional. Este é mais um evento da secretaria que visa explicar de forma fácil regulamentações dos mais diversos tipos para as empresas. Para garantir sua vaga, é necessário mandar mensagem para o Whatsapp (21) 98674-9121.



Serviço:



“Regularize: Soluções para Aprendizagem – Edição São Gonçalo" do programa “Alternativa Jovem Gonçalense” no dia 19 de março, às 9 horas, na Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo, localizada na Rua Dr. Feliciano Sodré, 82, no Centro.





