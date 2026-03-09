São Gonçalo: iniciativa teve como objetivo promover o empoderamento feminino, incentivar a saúde e o bem-estar da mulher - Jonnathan Smith

Publicado 09/03/2026 07:46

São Gonçalo - O Dia Internacional da Mulher, neste domingo (8), foi comemorado por centenas de gonçalenses com saúde e empoderamento na corrida “Correndo com Elas”, que aconteceu em Alcântara. A corrida foi realizada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Shopping Pátio Alcântara e a Universidade Estácio de Sá.

O evento contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, da primeira-dama Marinete Ruas, e do vice-prefeito, João Ventura. A largada aconteceu às 8h e o público seguiu pela Estrada dos Menezes e pelas ruas Alfredo Backer, São Pedro e Yolanda Saad Abuzaid. A chegada foi no Trade Center (prédio do relógio), em Alcântara. “É uma grande satisfação estar aqui, eu sempre digo que o homem sem a mulher não é nada. Temos que respeitar a mulher, empoderar, porque a mulher é grandiosa. Muito obrigado pela presença de todos vocês e parabéns a todas as mulheres”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.



A iniciativa teve como objetivo promover o empoderamento feminino, incentivar a saúde e o bem-estar, fortalecer a igualdade de gênero e ampliar a visibilidade das mulheres na sociedade, celebrando conquistas históricas e estimulando valores como autoestima, sororidade e a ocupação dos espaços públicos. “O Dia Internacional da Mulher é uma data de reflexão, mas também de fortalecimento e união. Estar nas ruas com tantas mulheres diferentes, de várias idades e histórias, mostra que seguimos caminhando juntas por mais igualdade, dignidade, respeito, oportunidades e qualidade de vida. A corrida representa isso: movimento, resistência e esperança de um futuro mais justo para todas”, disse a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

A aposentada Arlete de Oliveira, de 71 anos, não conseguiu conter as lágrimas ao cruzar a linha de chegada. Como tudo em sua vida, ela conta que precisou de garra para superar os desafios e conseguir completar a prova. “Eu pensei que não ia conseguir, mas eu tenho muita garra. Estou fazendo faculdade de Assistência Social, comigo é assim, tudo conquistado com garra. Hoje, completei essa prova e isso me dá forças para continuar. O meu recado no dia da mulher é que a gente tem que fazer o que quiser, não escutar as críticas, seguir para realizar os sonhos”, contou.

