São Gonçalo: iniciativa é da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) Divulgação
Serviço:
Domingo (08/03) – Rua Albertina Torres, s/n – Pontal, das 9h às 13h
Caravana de Arte e Lazer levou brincadeiras ao Porto da Pedra
Neste domingo, atividades aconteceram no Pontal
São Gonçalo oferece orientação para empresas sobre programa Jovem Aprendiz
Prefeitura e CIEE realizam reunião para detalhar lei que regulamenta contratação de pessoas entre 14 e 24 anos
Mulheres celebram seu dia em corrida em São Gonçalo
Evento reuniu centenas de pessoas no Alcântara
São Gonçalo lança nova campanha para estimular a doação de sangue
A partir de agora, Hemonúcleo vai entregar carteirinha para doadores recorrentes
410 vítimas de acidente com moto deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres em fevereiro
índice de acidentes com moto, além de lotar as emergências e as enfermarias, também impacta o banco de sangue
São Gonçalo estimula preservação ambiental nas salas de aula
Alunos participam de atividades com materiais recicláveis e temática do meio ambiente
