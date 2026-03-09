São Gonçalo: iniciativa é da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) - Divulgação

São Gonçalo: iniciativa é da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) Divulgação

Publicado 09/03/2026 07:55

São Gonçalo - A Caravana de Arte e Lazer fez a diversão da garotada de São Gonçalo na manhã deste sábado (7), levando brincadeiras para os moradores do bairro Porto da Pedra. Neste domingo (8), a alegria continua para os moradores do Pontal, que recebem o projeto das 9h às 13h.

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e garante momentos de lazer e interação entre diversas famílias da cidade aos finais de semana. Durante a ação, as crianças tiveram acesso gratuito a pula-pula, escorrega inflável, piscina de bolinhas, jogos, e puderam realizar pinturas na pele com os recreadores. Além disso, a caravana fornece barraquinhas de lanches para os pequenos e seus responsáveis.



Serviço:



Domingo (08/03) – Rua Albertina Torres, s/n – Pontal, das 9h às 13h







