São Gonçalo: agentes estiveram em um ferro-velho na Trindade, que já havia sido notificado anteriormente Luiz Carvalho

Publicado 09/03/2026 08:02

São Gonçalo - Agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, ligada à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, realizaram uma ação de fiscalização a ferros-velhos nesta sexta-feira (6), para combater irregularidades e o comércio ilegal de produtos de furto, como fios de cobre e tampas de bueiros. Uma pessoa foi conduzida a 72ª DP (Mutuá) e foram apreendidos 238 quilos de cobre por não apresentação de nota fiscal.

No período da manhã, os agentes estiveram em um ferro-velho na Trindade, que já havia sido notificado anteriormente por estar com mercadoria em área descoberta, além de pendências de documentos junto ao sistema da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Por não cumprir as exigências, o local foi notificado novamente nesta sexta e os responsáveis terão sete dias para comparecer à Subsecretaria de Posturas.

O segundo ferro-velho, em Nova Cidade, também estava com pendências documentais. Foram encontrados no local 238 quilos de cobre de origem não comprovada. O material foi apreendido e uma funcionária foi conduzida à 72ª DP (Mutuá) para prestar esclarecimentos.

"A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas realiza ações constantes por toda a cidade. Hoje, tivemos o apoio da Guarda Municipal e estivemos em ferros-velhos, checando denúncias de irregularidades. É importante que a população entenda que estamos nas ruas todos os dias, para garantir o cumprimento da legislação por parte dos estabelecimentos", disse o subsecretario de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.

