São Gonçalo: agentes estiveram em um ferro-velho na Trindade, que já havia sido notificado anteriormente Luiz Carvalho
São Gonçalo realiza operação de fiscalização em ferros-velhos
Uma pessoa foi conduzida para a 72ª DP (Mutuá)
São Gonçalo realiza operação de fiscalização em ferros-velhos
Uma pessoa foi conduzida para a 72ª DP (Mutuá)
Ecopontos de São Gonçalo chegam a 600 toneladas de materiais recicláveis recolhidos
Três unidades estão em funcionamento em Santa Luzia, no Zé Garoto e no Barro Vermelho
Caravana de Arte e Lazer levou brincadeiras ao Porto da Pedra
Neste domingo, atividades aconteceram no Pontal
São Gonçalo oferece orientação para empresas sobre programa Jovem Aprendiz
Prefeitura e CIEE realizam reunião para detalhar lei que regulamenta contratação de pessoas entre 14 e 24 anos
Mulheres celebram seu dia em corrida em São Gonçalo
Evento reuniu centenas de pessoas no Alcântara
São Gonçalo lança nova campanha para estimular a doação de sangue
A partir de agora, Hemonúcleo vai entregar carteirinha para doadores recorrentes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.