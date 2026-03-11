São Gonçalo: obras incluem ainda urbanização, drenagem e pavimentação, além da implementação de um muro de contenção - Jonnathan Smith

São Gonçalo: obras incluem ainda urbanização, drenagem e pavimentação, além da implementação de um muro de contenção Jonnathan Smith

Publicado 11/03/2026 06:26

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo deu início às obras de contenção de encosta na Rua Vinte e Sete de Julho, no bairro Lindo Parque. O prazo de execução é de 180 dias. As obras incluem ainda urbanização, drenagem e pavimentação, além da implementação de um muro de contenção e de uma tela de alta resistência.



A ordem de início das obras foi expedida em 12 de janeiro de 2026. Desde então, as equipes estão realizando a limpeza e a escavação do terreno para iniciar a execução do muro de contenção e do talude, que vão dar estabilidade ao terreno. O valor da obra é de R$ 4.669.077, 63.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, explicou que a área sofre risco de deslizamentos. "O que se busca é fornecer aos moradores da localidade uma condição de habitação segura, qualidade de vida, condições de higiene e segurança e a conservação da acessibilidade do local, que está com sua integridade ameaçada pelos deslizamentos".

