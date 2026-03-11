São Gonçalo: obras incluem ainda urbanização, drenagem e pavimentação, além da implementação de um muro de contenção Jonnathan Smith
Prefeitura inicia obras de contenção de encosta no Lindo Parque
Objetivo das obras é evitar que a encosta desabe em casos de chuvas fortes
Empreendimentos solidários serão capacitados pela ONG Mulheres da Parada
Projeto vai durar 16 meses no total e oferecer, além da capacitação profissional, orientação contábil, jurídica e de marketing
Novo podcast discute comunicação, mercado e empreendedorismo
Bora Pensar Juntos é apresentado por Ricardo Marques. Na primeira edição, contou com a participação da jornalista Luana Souza
São Gonçalo realiza operação de fiscalização em ferros-velhos
Uma pessoa foi conduzida para a 72ª DP (Mutuá)
Ecopontos de São Gonçalo chegam a 600 toneladas de materiais recicláveis recolhidos
Três unidades estão em funcionamento em Santa Luzia, no Zé Garoto e no Barro Vermelho
Caravana de Arte e Lazer levou brincadeiras ao Porto da Pedra
Neste domingo, atividades aconteceram no Pontal
