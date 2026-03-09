São Gonçalo: Ricardo Marques e Luana Souza, na primeira edição do podcast Bora Pensar Juntos - Divulgação

São Gonçalo: Ricardo Marques e Luana Souza, na primeira edição do podcast Bora Pensar JuntosDivulgação

Publicado 09/03/2026 08:47 | Atualizado 09/03/2026 08:48

São Gonçalo - O jornalista, analista político, cidadão gonçalense e ex-secretário de Cultura do Distrito Federal, Ricardo Marques, lançou o podcast “Bora Pensar Juntos”, um novo espaço de diálogo voltado para temas como inovação, empreendedorismo e ambiente de negócios.

Na primeira edição, publicada na terça-feira (3) no YouTube, Ricardo conversa com a jornalista e apresentadora Luana Souza. O episódio traz reflexões sobre comunicação, mercado e os desafios atuais enfrentados por profissionais e organizações em um cenário de mudanças aceleradas.

Assista ao episódio de estreia:

A proposta do podcast é ir além do formato tradicional de entrevistas, criando um ambiente plural e ético para o debate de ideias. O programa busca aproximar diferentes setores da sociedade — especialmente o poder público e a iniciativa privada — em torno de reflexões capazes de gerar impacto positivo e soluções práticas para os desafios contemporâneos.

Entre os pilares das conversas estão a ética, a justiça e a inovação, abordadas de maneira acessível, crítica e conectada com o cotidiano de gestores públicos, empresários e profissionais de diversas áreas.

Com um formato leve e colaborativo, o “Bora Pensar Juntos” valoriza o diálogo e a troca de experiências. A iniciativa pretende reunir especialistas, empreendedores e representantes do setor público para discutir caminhos que fortaleçam práticas de negócios mais sustentáveis, responsáveis e inclusivas.