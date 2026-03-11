São Gonçalo: equipe de plantão acionou os agentes da Guarda, que conseguiram localizar e deter o suspeitoDivulgação
Guarda prende homem que estava furtando cabos no Alcântara
Câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo flagraram ação criminosa
Prefeitura inicia obras de contenção de encosta no Lindo Parque
Objetivo das obras é evitar que a encosta desabe em casos de chuvas fortes
Empreendimentos solidários serão capacitados pela ONG Mulheres da Parada
Projeto vai durar 16 meses no total e oferecer, além da capacitação profissional, orientação contábil, jurídica e de marketing
Novo podcast discute comunicação, mercado e empreendedorismo
Bora Pensar Juntos é apresentado por Ricardo Marques. Na primeira edição, contou com a participação da jornalista Luana Souza
São Gonçalo realiza operação de fiscalização em ferros-velhos
Uma pessoa foi conduzida para a 72ª DP (Mutuá)
Ecopontos de São Gonçalo chegam a 600 toneladas de materiais recicláveis recolhidos
Três unidades estão em funcionamento em Santa Luzia, no Zé Garoto e no Barro Vermelho
