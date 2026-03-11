São Gonçalo: maior parte dos animais atendidos pertence a diferentes grupos da fauna da Mata Atlântica - Divulgação

São Gonçalo: maior parte dos animais atendidos pertence a diferentes grupos da fauna da Mata AtlânticaDivulgação

Publicado 11/03/2026 06:46

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, e vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, divulgou o balanço das atividades realizadas no mês de fevereiro. No período, a unidade recebeu 234 animais silvestres, encaminhados por diferentes canais de resgate e entrega, reforçando seu papel como estrutura de apoio regional no manejo e na proteção da fauna.

A maior parte dos animais atendidos pertence a diferentes grupos da fauna da Mata Atlântica, incluindo aves, mamíferos e répteis. Entre as espécies registradas estão corujas, gaviões, urutaus, sanhaços, sabiás, bem-te-vis, canários-da-terra e maritacas, além de mamíferos como gambás e cuícas, e répteis como cobra-cipó, cobra-cega e teiú.

De acordo com o relatório da unidade, 54 animais foram resgatados pela Guarda Municipal de São Gonçalo e encaminhados para atendimento especializado. Após avaliação técnica e acompanhamento clínico, 25 animais puderam retornar à natureza, enquanto 15 foram direcionados a centros de referência, como CRAS e CETAS, para tratamentos específicos e manejo mais adequado às necessidades de cada caso.

Os demais animais permaneceram sob os cuidados da equipe da área de soltura, em processo de reabilitação ou observação até que estejam aptos para uma destinação adequada. Segundo a equipe técnica, muitos animais chegam à unidade em estado crítico, resultado de atropelamentos, quedas de ninhos, ataques de outros animais ou impactos ambientais causados pela ação humana.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou a importância do trabalho desenvolvido pela área de soltura para a preservação da biodiversidade regional. “A ASAS desempenha um papel fundamental na proteção da fauna silvestre e na manutenção do equilíbrio ambiental em São Gonçalo e em municípios vizinhos. O trabalho realizado pela equipe técnica garante que esses animais recebam o atendimento adequado e, sempre que possível, retornem ao seu habitat natural, contribuindo diretamente para a conservação da biodiversidade da nossa região”, afirmou.

Além do atendimento aos animais, a unidade também atua na conscientização da população sobre a importância da entrega voluntária de animais silvestres, fortalecendo a parceria entre poder público e sociedade na proteção da fauna e no cumprimento da legislação ambiental. É importante ressaltar que a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) atua exclusivamente no resgate e acolhimento de espécies silvestres. Ao encontrar um desses animais, a recomendação é não tentar capturá-lo e acionar os órgãos competentes, para que o resgate seja realizado de forma correta e segura, garantindo o bem-estar do animal e a segurança da população.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS:



Telefone: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba)

Funcionamento: diariamente, das 9h às 15h

E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental - Telefone: 0300 253 1177



