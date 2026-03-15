São Gonçalo: participantes destacaram a importância de unir a paixão pelo futebol a ações sociais que beneficiem a população - Renan Otto

São Gonçalo: participantes destacaram a importância de unir a paixão pelo futebol a ações sociais que beneficiem a populaçãoRenan Otto

Publicado 15/03/2026 16:45

São Gonçalo - O Hemonúcleo de São Gonçalo abriu, excepcionalmente, na manhã deste domingo (14), para receber integrantes da torcida organizada Raça Rubro-Negra, que participaram da campanha de doação de sangue chamada de “Um Ato de Amor e Solidariedade”. A iniciativa reuniu os torcedores com o objetivo de reforçar os estoques de sangue e ajudar a salvar vidas.

A ação mobilizou dezenas de voluntários, que compareceram ao local para realizar o gesto solidário. A abertura do Hemonúcleo em um dia atípico foi organizada justamente para atender à campanha, garantindo estrutura e equipe de profissionais para acolher os doadores.

Durante a mobilização, os participantes destacaram a importância de unir a paixão pelo futebol a ações sociais que beneficiem a população. “A gente faz essa campanha de doação há mais de 15 anos, normalmente no Hemorio. Mas ano passado, começamos a doar em São Gonçalo também. A gente entende e acha importante conscientizar que quem doa sangue, doa vida. Uma bolsa pode ajudar até quatro pessoas. E a gente tenta atingir o máximo de torcedores possíveis”, disse a orientadora educacional Kiti Abreu, de 38 anos, que é a diretora social da torcida organizada Raça Rubro-Negra.

A diretora do Hemonúcleo, Luiza Pereira, reforçou que campanhas como essa são fundamentais para manter os estoques abastecidos, já que uma única doação pode ajudar até quatro pessoas que necessitam de transfusões nos hospitais da cidade, tanto nas unidades de urgência e emergência quanto nas cirurgias eletivas e procedimentos.

“A doação de sangue é um gesto simples, rápido e que pode salvar muitas vidas. Todos os dias recebemos pacientes que precisam de transfusões para cirurgias, tratamentos oncológicos, atendimentos e tratamentos. Por isso, é fundamental que a população se conscientize e participe desse ato de solidariedade. Hoje, quero deixar um agradecimento especial à torcida flamenguista por essa mobilização. A atitude demonstra que o amor pelo clube também se transforma em amor ao próximo”, ressaltou a diretora.

A unidade retoma as suas atividades normalmente, nesta segunda-feira (16), a partir das 8h. Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

Os interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e no primeiro sábado do mês, de 8h às 12h30, e fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto. A unidade não abre nos feriados e pontos facultativos.

