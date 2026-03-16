São Gonçalo: Código de Trânsito Brasileiro indica o uso obrigatório da antena corta pipa para motociclistas profissionais - Divulgação

São Gonçalo: Código de Trânsito Brasileiro indica o uso obrigatório da antena corta pipa para motociclistas profissionaisDivulgação

Publicado 16/03/2026 16:08

São Gonçalo - No dia 27/03, das 9h às 12h, a cidade de São Gonçalo vai receber um evento em que visa reduzir o número de acidentes de trânsito, com a ação Harmonia no Trânsito – Campanha Antena Corta-Pipa. Segundo dados da Associação Brasileira de Motociclistas (ABRAM), no Brasil são mais de 100 acidentes por ano envolvendo linha com cerol.

Os motociclistas são as principais vítimas do cerol, dos 100 acidentes por ano, 50% causam ferimentos graves (cicatrizes e mutilações), e 25% são fatais. A ação contará com instalação gratuita de antenas Corta-Pipa para todos os motociclistas. A instalação é rápida e simples e feita de forma gratuita para os motociclistas que ainda recebem um folheto explicativo e brindes como porta-documentos e um chaveiro. O Código de Trânsito Brasileiro indica o uso obrigatório da antena corta pipa para motociclistas profissionais, mas a recomendação serve para todos que andam de moto, inclusive no lazer.

“A Antena Corta-Pipa pode garantir uma viagem mais segura e preservar vidas. Trata-se de uma pequena medida de prevenção que ajuda a prevenir acidentes”, explicou Fabio Anselmo, Gerente da Honda Pernambuco Motos, em São Gonçalo.

O evento é realizado pelo Grupo Honda Pernambuco Motos, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes - Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Tem caráter educativo, está marcado para acontecer em frente à loja Honda Pernambuco Motos, localizada na Rua Cel. Moreira Cesar, 45 no Centro de São Gonçalo.



SOBRE O GRUPO



Fundada em 2009 em Pernambuco, ao longo dos seus 15 anos, a empresa tornou-se uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação para quem procura a sua moto Honda. Possui um trabalho consolidado, com mais de 13 lojas na Região Metropolitana do Recife, todas certificadas pela Honda com o Padrão 4 Asas, considerado o máximo em qualidade para o seu atendimento. A empresa comercializa motocicletas nacionais e importadas, produtos de força, peças e serviços de assistência técnica, tudo com o selo de qualidade Honda. Com atendimento de mais de 2.5 mil clientes nos serviços de oficina por mês em suas concessionárias, a empresa possui um centro de pilotagem em sua matriz. No ano de 2021, a Pernambuco Motos chegou ao Rio de Janeiro. Atualmente o Grupo conta com cerca de 1 mil colaboradores, 25 lojas espalhadas em diversas localidades e já comercializou mais de 150 mil motos ao longo de sua existência.

