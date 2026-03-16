São Gonçalo: sambistas, dirigentes de agremiações e produtores culturais da cidade, que vêm trabalhando para reorganizar o carnaval local - Divulgação

São Gonçalo: sambistas, dirigentes de agremiações e produtores culturais da cidade, que vêm trabalhando para reorganizar o carnaval local Divulgação

Publicado 16/03/2026 13:25

São Gonçalo - Depois do sucesso do Carnaval Raiz, que movimentou a cidade com a retomada da Rota das Fantasias 2026, resgatando tradições antigas da folia gonçalense, como os grupos de bate-bolas, pierrôs e clóvis, além da presença da Corte Real do Carnaval, São Gonçalo já começa a se preparar para um novo momento da festa: o Carnaval da Retomada 2026.

O evento marca o retorno oficial dos desfiles das escolas de samba do município após mais de uma década sem uma realização estruturada. A iniciativa é organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (Liga SG), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. “O Carnaval da Retomada representa um momento histórico para São Gonçalo. Estamos devolvendo às escolas de samba e à população um espaço de celebração da nossa cultura, fortalecendo tradições que fazem parte da identidade da cidade e valorizando o trabalho das agremiações que mantêm viva a cultura popular”, destacou a secretária municipal de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

O projeto reunirá 14 escolas de samba gonçalenses, que se apresentarão em dois dias de desfiles, celebrando a força do samba e a tradição carnavalesca da cidade. As apresentações estão programadas para os dias 21 e 22 de abril de 2026, com apuração das notas marcada para o dia 23 de abril. O Carnaval da Retomada surge a partir da mobilização de sambistas, dirigentes de agremiações e produtores culturais da cidade, que vêm trabalhando para reorganizar o carnaval local e devolver à população uma das mais importantes manifestações culturais do município.

“É uma felicidade imensa poder fazer parte desse projeto de retomada do carnaval de São Gonçalo. E o mais lindo é ver a união das escolas com a Liga e a Secretaria de Turismo e Cultura, que deram as mãos para fazer dar certo esse lindo carnaval fora de época. Estamos fazendo tudo com muito esmero e carinho para que tudo dê certo, trazendo muita alegria para os gonçalenses”, afirmou Pitty de Menezes, presidente da LIGA SG e intérprete da Imperatriz Leopoldinense.

As apresentações serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, com notas variando entre 9,0 e 10,0 pontos. O resultado do desfile também servirá para estruturar o modelo competitivo do carnaval gonçalense. Das 14 escolas participantes, sete irão compor o Grupo Especial e sete integrarão o Grupo de Acesso. A partir de 2027, o carnaval de São Gonçalo passará a contar oficialmente com dois grupos: Grupo Especial e Grupo de Acesso. Ao todo, participam do desfile as seguintes escolas de samba, representando diferentes bairros e comunidades da cidade: Acadêmicos do Porto Novo, Mocidade Unidos do Marimbondo, São Gonçalo do Amarante, Acadêmicos do Universo, Unidos do Barro Vermelho, Leões de São Gonçalo, Mocidade Independente do Boaçu, Pingo D’Água, Unidos de Neves, Império do Porto da Ponte, Alegria de Guaxindiba, Recanto do Engenho, Unidos do Salgueiro de São Gonçalo e Caprichosos de São Gonçalo.

O Carnaval da Retomada SG 2026 representa um passo importante na reconstrução do carnaval da cidade e na valorização da cultura popular. O evento integra um movimento que busca fortalecer as escolas de samba, preservar as tradições carnavalescas e estimular a economia criativa do município.



Serviço:



Desfiles: 21 e 22 de abril de 2026

Local: Ruas Doutor Feliciano Sodré e Doutor Nilo Peçanha (no trecho entre a Rua Salvatori e o Mauá)

Apuração: 23 de abril de 2026

Local: Parque RJ Nosso Sonho, Boa Vista

