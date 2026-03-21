São Gonçalo: projeto contempla ainda ações sociais e fundiárias já aprovadas, como o processo de regularização fundiária - Divulgação

São Gonçalo: projeto contempla ainda ações sociais e fundiárias já aprovadas, como o processo de regularização fundiáriaDivulgação

Publicado 21/03/2026 12:08

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo já obteve aprovação de 85% dos investimentos previstos pelo programa Periferia Viva, do governo federal, para a urbanização da localidade da Ipuca, no Jardim Catarina. Os recursos ainda não foram liberados, faltando a aprovação de etapas administrativas em andamento junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades. Parte das intervenções segue em análise técnica final pelos órgãos responsáveis.

Desde 2023, a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), vem atuando para viabilizar e liberar os recursos destinados à realização das obras de urbanização integral da Ipuca. O projeto foi elaborado pelo município e submetido à seleção do Novo PAC, sendo aprovado para captação de recursos federais voltados à realização de intervenções urbanas estruturantes.

Desde então, as equipes técnicas da Prefeitura vêm trabalhando para cumprir todas as etapas exigidas pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica Federal. O processo envolve ações em campo e trabalho técnico integrado, incluindo a atuação do Posto Territorial instalado na região em maio de 2025, com a participação de equipes do ONU-Habitat e das secretarias municipais de Gestão Integrada e Projetos Especiais, de Habitação e de Desenvolvimento Urbano.

O município já avançou em uma etapa importante do processo, com a aprovação dos projetos técnicos e dos orçamentos junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades. Do percentual já aprovado, alguns processos licitatórios já se encontram em andamento, o que permitirá avançar nas etapas necessárias para o início das obras em breve.

“É com muita alegria que chegamos a esta fase do projeto. Conhecemos a realidade da Ipuca e sabemos que apenas intervenções estruturais e bem planejadas poderão gerar melhorias efetivas para a população local. Por isso, desde o início buscamos garantir o maior volume possível de recursos para promover transformações significativas na região. Hoje já contamos com 85% dos recursos aprovados, mas ainda não liberados, para a execução das obras, resultado de um grande esforço técnico da equipe municipal”, destaca a secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana.

Entre as intervenções já aprovadas e atualmente em processo licitatório estão as obras de melhoria em 36 ruas, com aproximadamente 20 quilômetros de infraestrutura em pavimentação asfáltica e de rede de drenagem. O conjunto de investimentos também inclui a construção de uma nova creche, a implantação de um ecoponto, a revitalização de uma praça pública e a construção de uma praça linear ao longo do Canal Isaura-santarém.

O projeto contempla ainda ações sociais e fundiárias já aprovadas, como o processo de regularização fundiária, que garantirá segurança jurídica das propriedades para os moradores, além da execução de melhorias habitacionais em cerca de 200 residências. As famílias beneficiadas serão selecionadas conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades. Outro avanço importante é a parceria estabelecida com a empresa Águas do Rio, que será responsável pela implantação do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto na região.

“Sabemos o quanto essa intervenção é necessária para a população da Ipuca. Estamos presentes com escuta ativa e diálogo constante com os moradores, buscando compreender as demandas e construir soluções que tragam mais dignidade para todos. Tivemos a participação da população nas etapas do projeto e a Prefeitura está trabalhando para garantir que todas as melhorias cheguem de forma estruturada e responsável. Agora dependemos da liberação definitiva do recurso pelo governo federal para que às obras possam iniciar”, ressalta a secretária, que participa regularmente de reuniões com a comunidade para prestar esclarecimentos sobre o andamento das etapas do projeto.

Todos os interessados em obter mais informações sobre o projeto podem visitar o Posto Territorial e conhecer de perto as ações já realizadas e os projetos planejados para a comunidade. No local, estão disponíveis registros fotográficos das oficinas, escutas comunitárias e projetos desenvolvidos. A equipe do ONU-Habitat está presente para receber os visitantes e esclarecer dúvidas. O Posto Territorial do projeto está localizado no anexo da USF Agenor José da Silva, na Rua Eugênio Fromentin, s/n, Qd. 230/42, Jardim Catarina, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.



