São Gonçalo: entre os serviços realizados, está o assentamento de aduelas de concreto - Luiz Carvalho

São Gonçalo: entre os serviços realizados, está o assentamento de aduelas de concretoLuiz Carvalho

Publicado 21/03/2026 12:12

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo iniciou, na última semana, intervenção emergencial na Rua Professora Aida de Souza Faria, no Jóquei. A via sofreu erosão do solo, após as fortes chuvas que atingiram a cidade no último mês de fevereiro. Nesta sexta-feira (20), as equipes iniciaram a instalação de manilhas para recuperar e estabilizar o trecho afetado por deslizamento de terra. A equipe está atuando na contenção da área atingida e na implementação de uma nova rede de drenagem, com o objetivo de melhorar o escoamento da água das chuvas e evitar novos deslizamentos.

Entre os serviços realizados, também estão o assentamento de aduelas de concreto, preparação do berço para receber as estruturas, seguida do reaterro do trecho que cedeu. A secretaria também irá construir novas calçadas e asfaltar a via, proporcionando mais acessibilidade e melhores condições de tráfego. “É muito bom ver essa região, que sempre foi abandonada, recebendo atenção e melhorias. Não vejo a hora de ver essa rua pronta”, afirmou o morador Jorge Luiz Ferreira. A intervenção tem como foco não apenas a recuperação da via, mas também a prevenção de novos deslizamentos devido a eventos climáticos.







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