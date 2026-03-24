São Gonçalo: parceria permite às empresas cumprirem suas cotas por meio da alocação de aprendizes em atividades desenvolvidas no setor público - Fabio Guimarães

São Gonçalo: parceria permite às empresas cumprirem suas cotas por meio da alocação de aprendizes em atividades desenvolvidas no setor públicoFabio Guimarães

Publicado 24/03/2026 10:59

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo vem fortalecendo a articulação entre o poder público e a iniciativa privada para ampliar o acesso de jovens ao mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz. A atuação conjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE) tem possibilitado que empresas do município cumpram a legislação vigente de forma mais estratégica, ao mesmo tempo em que contribuem para a formação profissional de adolescentes e jovens.

Um dos principais avanços dessa parceria é a alternativa prevista na legislação, que permite às empresas cumprirem suas cotas por meio da alocação de aprendizes em atividades desenvolvidas no setor público, mediante convênio com entidades formadoras, como o CIEE. Nesse modelo, o município de São Gonçalo atua como parceiro institucional, possibilitando que 32 jovens realizem suas atividades práticas em órgãos da administração pública municipal.

A iniciativa representa uma solução eficiente e legalmente respaldada para as empresas, que passam a contar com uma alternativa estruturada para atender às exigências normativas, e, ao mesmo tempo, amplia as oportunidades para os jovens gonçalenses ingressarem no mundo do trabalho com suporte e orientação adequada.

“São Gonçalo se preocupa de verdade com os nossos jovens e com a criação de oportunidades. Temos sido incentivados pelo prefeito Capitão Nelson a tirar essas ideias do papel e fazer acontecer. Essa iniciativa mostra que, quando o poder público e as empresas caminham juntos, a gente consegue abrir portas, gerar experiência e transformar a vida de muita gente”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto.

