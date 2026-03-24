São Gonçalo: a certificação representa o resultado de um trabalho coletivo, pautado na responsabilidade, na ética e na busca permanente pela melhoria da assistência prestada à população - Renan Otto

São Gonçalo: a certificação representa o resultado de um trabalho coletivo, pautado na responsabilidade, na ética e na busca permanente pela melhoria da assistência prestada à populaçãoRenan Otto

Publicado 24/03/2026 22:01

São Gonçalo - O Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, foi reconhecido nacionalmente com a certificação UTI Cardiológica Eficiente – 2026, concedida pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. O selo é atribuído às unidades de terapia intensiva (UTIs) que demonstram alto desempenho assistencial, uso eficiente de recursos e excelência no cuidado ao paciente crítico cardiovascular.

“O reconhecimento do HCCOR é motivo de grande orgulho para todos os envolvidos. Esse selo comprova que estamos no caminho certo ao investir em uma saúde pública mais qualificada, humanizada e eficiente. O resultado reflete o comprometimento das equipes, que trabalham com dedicação e responsabilidade para oferecer um atendimento de excelência. O HCCOR mudou a vida do gonçalense, que antes precisava viajar até Vassouras para fazer exames, por exemplo. E é uma referência em todo o Estado. Seguiremos avançando, ampliando investimentos e fortalecendo a rede municipal de saúde para continuar salvando vidas e garantindo um atendimento mais digno para a população”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

O reconhecimento integra o Registro Nacional de Terapia Intensiva e avalia indicadores de qualidade, segurança do paciente e eficiência na gestão dos leitos, destacando instituições que alcançam resultados de excelência dentro dos padrões nacionais da medicina intensiva. O HCCOR tem se destacado pela adoção de protocolos assistenciais, monitoramento contínuo de indicadores e investimento na qualificação das equipes multiprofissionais.

De acordo com a direção da instituição, a certificação representa o resultado de um trabalho coletivo, pautado na responsabilidade, na ética e na busca permanente pela melhoria da assistência prestada à população. “Este reconhecimento demonstra o compromisso das nossas equipes com a qualidade do atendimento e com a segurança dos pacientes. A certificação nacional reforça que o município de São Gonçalo conta com uma unidade preparada para oferecer cuidado intensivo especializado com alto padrão técnico”, destacou Dra. Flávia Lana Kessler Vianna, diretora técnica do HCCOR.

O Dr. Rogério Ribeiro da Silveira, coordenador médico do Centro de Terapia Intensiva do HCCOR, também ressaltou a importância da certificação para a consolidação do serviço como referência regional. “A certificação reflete a maturidade assistencial da nossa UTI cardiológica, resultado do trabalho integrado entre equipe médica, enfermagem, fisioterapia e demais profissionais. O monitoramento contínuo de indicadores e o compromisso com protocolos baseados em evidências são fundamentais para alcançarmos resultados acima da média nacional”, afirmou.

A equipe de qualidade do hospital também destacou que a conquista é fruto da dedicação diária dos profissionais de saúde, que atuam de forma integrada para garantir assistência segura, humanizada e resolutiva aos usuários do sistema público de saúde. A certificação UTI Cardiológica Eficiente é considerada uma das mais importantes avaliações da terapia intensiva no Brasil, reconhecendo instituições que alcançam desempenho superior nos indicadores clínicos e de gestão acompanhados nacionalmente.