São Gonçalo: ONG da cidade ganhou o Prêmio Periferia VivaDivulgação
ONG Mulheres da Parada é premiada pelo Ministério das Cidades
Além da consciência ambiental em relação ao conceito de agroecologia, muitas mulheres envolvidas no projeto também passaram a gerar renda
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São Gonçalo fortalece parceria para ampliar oportunidades de jovens aprendizes
Parceria com CIEE possibilita que empresas cumpram a Lei da Aprendizagem
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Praça da Trindade será totalmente reformada para a população gonçalense
Obras terão início no próximo dia 30
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