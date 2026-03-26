São Gonçalo: paciente vinha recebendo todos os cuidados no Centro de Tratamento Intensivo - Divulgação

São Gonçalo: paciente vinha recebendo todos os cuidados no Centro de Tratamento IntensivoDivulgação

Publicado 26/03/2026 11:03

Niterói - Pela segunda vez, em uma semana, uma das aeronaves da Superintendência de Operações Aéreas (SOaer) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) pousou no heliponto do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, para salvar vidas. O verdinho, como é carinhosamente conhecido, transportou coração e fígado captados na unidade até um hospital no Rio de Janeiro, onde um receptor aguardava pelo transplante.

Também foram captados rins, pâncreas, pele e ossos de um jovem de 19 anos, vítima de atropelamento no último dia 20, no município de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O paciente vinha recebendo todos os cuidados no Centro de Tratamento Intensivo, mas evoluiu para morte encefálica na última segunda-feira.

Com a morte confirmada pela equipe médica, após os exames necessários e obrigatórios, a família foi comunicada. Em seguida, a Comissão Intra-Hospitalar de Captação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) do hospital abordou os parentes do jovem e solicitou a doação dos órgãos. Os familiares optaram pela doação.

Este é o segundo caso de coração captado mediante autorização de familiares de pacientes que tiveram morte encefálica confirmada pelo hospital este ano. A retirada do coração e dos demais órgãos ocorreram no centro cirúrgico do Centro de Trauma. No ano passado, o HEAT captou nove corações. O hospital está entre as três primeiras unidades de saúde do Estado do Rio que lideram o ranking em captação de órgãos, ossos e tecidos.