São Gonçalo: município já convocou 433 profissionais, ultrapassando as vagas imediatas e já tendo chamado 19 profissionais do Cadastro de ReservaFabio Guimarães
São Gonçalo prorroga concurso da Educação
Mais de mil profissionais já foram convocados para atuar na rede municipal de ensino
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Carreta de Mamografia iniciou atendimentos na Praça Zé Garoto
Ação tem como objetivo atender pacientes que estão na fila da Regulação
Saúde bucal é destaque em hospitais e UPAs de São Gonçalo
Na pediatria, as crianças também fizeram muitas fotos e ganharam kit de higiene bucal
HCCOR ganha certificação nacional de UTI Cardiológica Eficiente 2026
Unidade especializada de São Gonçalo já é referência em todo o Estado do Rio
ONG Mulheres da Parada é premiada pelo Ministério das Cidades
Além da consciência ambiental em relação ao conceito de agroecologia, muitas mulheres envolvidas no projeto também passaram a gerar renda
São Gonçalo fortalece parceria para ampliar oportunidades de jovens aprendizes
Parceria com CIEE possibilita que empresas cumpram a Lei da Aprendizagem
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