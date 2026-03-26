São Gonçalo: município já convocou 433 profissionais, ultrapassando as vagas imediatas e já tendo chamado 19 profissionais do Cadastro de Reserva - Fabio Guimarães

São Gonçalo: município já convocou 433 profissionais, ultrapassando as vagas imediatas e já tendo chamado 19 profissionais do Cadastro de ReservaFabio Guimarães

Publicado 26/03/2026 10:48

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo publicou, nesta quarta-feira (25), a prorrogação do edital do concurso dos professores da rede municipal de Educação, por mais dois anos. Ao todo, 1043 aprovados já foram convocados e há a possibilidade de convocação do Cadastro de Reserva, de acordo com a necessidade do município.

Com a demanda maior por professores de Apoio Especializado, o município já convocou 433 profissionais, ultrapassando as vagas imediatas e já tendo chamado 19 profissionais do Cadastro de Reserva. Os demais convocados preencheram vagas de professor docente. “O nosso foco tem sido a convocação dos professores, tendo em vista a grande quantidade de aposentadorias e afastamentos. O governo Capitão Nelson tem um compromisso com a Educação e todos os alunos têm que ser assistidos da melhor forma possível. As chamadas ainda podem entrar no Cadastro de Reservas, contemplando mais profissionais”, afirmou o Secretário de Educação, Mauricio Nascimento.

