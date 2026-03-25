São Gonçalo: resultados de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os exames - Renan Otto

São Gonçalo: resultados de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os examesRenan Otto

Publicado 25/03/2026 19:13

São Gonçalo - Nesta quarta-feira (25), a Carreta de Mamografia estacionou na praça do Zé Garoto, em São Gonçalo, para atender gonçalenses que já estão inseridas na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e aguardam por mamografias e ultrassonografias. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado e segue até o dia 2 de abril. Ao todo, mais de mil exames de mamografia e ultrassonografias de tireoide, mamária, pélvica, transvaginal e transvaginal com doppler serão realizados. As gonçalenses estão sendo chamadas para realizar os procedimentos pela Central de Regulação e devem ficar atentas e atender ao número de telefone (21) 3195-5198 para não perderem a marcação. Caso não atenda a ligação, não há como retornar.

A carreta é uma unidade itinerante da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que visita as cidades para a realização dos exames, visando apoiar os municípios no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre mulheres no Brasil, e de outras doenças que atingem a população feminina. A gonçalense Maria Aparecida destaca a eficiência das equipes nos equipamentos da cidade. “Eu preciso confessar que eu fui muito bem atendida hoje aqui, e venho sendo atendida de forma muito respeitosa e responsável toda vez que eu preciso utilizar as unidades de saúde do município. Todos estão de parabéns”, afirmou.

Os resultados dos exames de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os exames. Já as imagens das mamografias serão entregues em um CD e os laudos estarão liberados na plataforma da Secretaria de Estado de Saúde (SES) em até 10 dias úteis após a realização do exame. As pacientes vão receber protocolo com login, senha e endereço para o acesso ao laudo online. Para a realização do exame, as pacientes agendadas pela Central de Regulação devem levar um documento oficial de identidade com foto, o pedido médico original do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão do SUS e comprovante de residência (todos com cópia). Para a realização de ultrassonografia mamária em pacientes acima de 40 anos, é necessário apresentar o laudo da última mamografia realizado no período de um ano.

