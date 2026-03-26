São Gonçalo: cada oficina tem capacidade para comportar 25 participantes, que vão aprender como fazer escolhas alimentares mais saudáveisDivulgação
São Gonçalo recebe projeto Saúde em Ação nesta sexta-feira
Oficinas de educação alimentar serão realizadas na praça do Zé Garoto
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Oficinas de educação alimentar serão realizadas na praça do Zé Garoto
SES-RJ leva Saúde em Ação e Mamógrafo Móvel a São Gonçalo
Unidade móvel oferece oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos
Na Pista para Negócio: iniciativa de Adriano Fidélis transforma desafios em estratégias reais
Iniciativa busca promover uma escuta ativa, entendendo de perto as demandas e dificuldades reais de cada negócio
Mais um coração é captado no HEAT
Este é o segundo caso de coração captado mediante autorização de familiares de pacientes que tiveram morte encefálica confirmada pelo hospital este ano
São Gonçalo prorroga concurso da Educação
Mais de mil profissionais já foram convocados para atuar na rede municipal de ensino
Carreta de Mamografia iniciou atendimentos na Praça Zé Garoto
Ação tem como objetivo atender pacientes que estão na fila da Regulação
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