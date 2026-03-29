São Gonçalo: reconhecimento reforça o compromisso da cidade com soluções inovadoras e sustentáveis - Renan Otto

São Gonçalo: reconhecimento reforça o compromisso da cidade com soluções inovadoras e sustentáveisRenan Otto

Publicado 29/03/2026 16:34 | Atualizado 30/03/2026 15:21

São Gonçalo - Uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo foi reconhecida nacionalmente como exemplo de política pública inovadora. O projeto Limpa São Gonçalo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Conservação, foi selecionado como Boa Prática em um chamamento promovido pela Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, para integrar a publicação Caminhos para o Desenvolvimento Urbano Sustentável: Experiências e Boas Práticas Inovadoras Brasileiras.

A publicação faz parte do Programa Simetria Urbana – Promovendo a Urbanização Sustentável por meio da Cooperação Sul-Sul Trilateral, iniciativa liderada pela própria Agência Brasileira de Cooperação em parceria com o ONU-Habitat. O material reúne experiências exitosas de diferentes cidades brasileiras que apresentam soluções inovadoras para desafios urbanos contemporâneos. Elaborada a partir da chamada pública Boas práticas e experiências inovadoras brasileiras em desenvolvimento urbano sustentável, lançada em 2023, a seleção teve como objetivo identificar projetos com impacto concreto em áreas como adaptação às mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental, justiça social e inclusão. Ao todo, 16 iniciativas foram destacadas por demonstrarem resultados transformadores, entre elas, o Limpa São Gonçalo.

O projeto gonçalense se diferencia por unir gestão de resíduos sólidos à geração de renda e ao fortalecimento da economia local. Por meio de um sistema de moeda social, a população pode entregar materiais recicláveis em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), popularmente conhecido no município como Ecopontos, e receber créditos em um cartão social. Os valores podem ser transferidos para conta corrente ou utilizados em compras no comércio da cidade, estimulando o consumo local e a circulação de renda.

Atualmente, o município conta com Ecopontos implantados nos bairros Barro Vermelho (2023) e Santa Luzia (2024), além da unidade instalada na Praça Zé Garoto em 2025, ampliando o alcance da iniciativa. Entre os principais objetivos do programa estão a redução do descarte irregular de resíduos, o incentivo à reciclagem, a geração de renda para a população, o fortalecimento dos pequenos negócios e a promoção da educação ambiental. Os resultados já demonstram o impacto positivo da iniciativa: cerca de 1,6 mil pessoas cadastradas com cartão social, aproximadamente 48 mil toneladas de resíduos reciclados, geração direta de R$ 17 mil em renda para os participantes e redução significativa dos impactos ambientais e sanitários no município.

Para o secretário de Conservação, Edson Leal, o reconhecimento reforça o compromisso da cidade com soluções inovadoras e sustentáveis. “O Limpa São Gonçalo mostra que é possível transformar um problema urbano em oportunidade. Estamos falando de um projeto que cuida da cidade, gera renda e ainda fortalece a consciência ambiental da população. Esse reconhecimento nacional mostra que estamos no caminho certo”, destacou.

