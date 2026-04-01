São Gonçalo: expectativa da organização é receber cerca de 400 participantes ao longo da programação - Divulgação

São Gonçalo: expectativa da organização é receber cerca de 400 participantes ao longo da programaçãoDivulgação

Publicado 01/04/2026 06:59

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo será palco do 1º Festival de Contação de Histórias, nos dias 8 e 9 de abril de 2026 (quarta e quinta-feira), das 9h às 18h, no Clube Tamarilândia, no bairro Porto Novo. Inédito e gratuito, o evento tem como tema “Os Encantos dos Contos de Fadas” e propõe uma programação de caráter cultural e educativo voltada ao público infanto-juvenil.



Durante os dois dias, o festival oferece atividades planejadas para crianças, jovens, estudantes, professores e suas famílias, convidando o público a mergulhar em um universo de narrativas, imaginação e literatura, em uma atmosfera acolhedora, interativa e acessível.



A expectativa da organização é receber cerca de 400 participantes ao longo da programação. Mais do que entretenimento, a proposta é despertar o interesse pela leitura, estimular a criatividade e fortalecer o vínculo do público jovem com a cultura oral e escrita.



A programação é diversificada com contação de histórias ao vivo, oficinas literárias recreativas, mesas-redondas, palestras e oficinas. O festival também conta com parcerias com escolas da rede pública e organizações sociais, ampliando seu alcance e impacto.



O encerramento, no segundo dia, contará com apresentação musical de Fred Tavares, além de um momento especial de leitura de um poema, criando uma transição sensível e afetiva para o fim da programação.



“O Festival de Contação de Histórias nasceu do desejo de criar um espaço onde a imaginação seja livre e a literatura seja celebrada. Acreditamos que uma história bem contada tem o poder de transformar a forma como uma criança enxerga o mundo”, afirma Danielle Bragança, coordenadora geral do projeto. “Produzir este festival é realizar um sonho coletivo. Cada detalhe foi pensado com carinho para que o público se sinta dentro de um verdadeiro conto de fadas. Ver crianças encantadas e criativas é a nossa maior recompensa”, completa Yonara Costa, curadora do evento.



O projeto conta com o apoio institucional do Instituto dos Sonhos. Para o fundador e ativista social, Rafael Vieira, a iniciativa reforça o compromisso com a transformação social por meio da cultura e da educação: “O Festival de Contação de Histórias planta sementes de imaginação, empatia e amor pela leitura nas novas gerações”.



A realização é do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc.



Serviço:

Festival de Contação de Histórias

Local: Clube Tamarilândia (Rua José do Patrocínio, 86, Porto Novo - São Gonçalo)

Data / Horário: Dias 08 e 09 de abril de 2026 (quarta-feira e quinta-feira), das 09h às 18h

Entrada: Grátis