São Gonçalo: Orquestra Municipal de São Gonçalo promete emocionar o público

São Gonçalo - Nesta quinta-feira (2), às 19h , o Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber um show especial de Páscoa com a Orquestra Municipal de São Gonçalo. A noite promete emocionar o público com um espetáculo gratuito para todas as idades. Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a apresentação contará com um repertório temático cuidadosamente preparado para celebrar a data.
O evento é uma excelente oportunidade para prestigiar a música instrumental de qualidade e valorizar os talentos locais. A entrada é gratuita, limitada à lotação do teatro, e a classificação é livre, sendo ideal para toda a família.

Serviço:

Data: 02/04/2025
Horário: 19h
Local: Teatro Municipal de São Gonçalo
Entrada Gratuita