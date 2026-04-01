São Gonçalo: espaço contará ainda com decoração temática, criando um ambiente imersivo que remete ao universo japonês - Divulgação

São Gonçalo: espaço contará ainda com decoração temática, criando um ambiente imersivo que remete ao universo japonêsDivulgação

Publicado 01/04/2026 14:26

São Gonçalo - O Festival do Japão chega ao São Gonçalo Shopping a partir do dia 03 de abril, trazendo ao público uma imersão na cultura japonesa por meio da gastronomia, do artesanato e de produtos temáticos que encantam diferentes gerações.



O evento propõe uma experiência que combina tradição e modernidade, marcas registradas do Japão. Os visitantes poderão explorar um empório repleto de itens importados, com destaque para doces e snacks asiáticos, como balas 3D, mochi, biscoitos temáticos e uma grande variedade de lámen, incluindo versões inspiradas em personagens populares. Entre as bebidas, há opções curiosas e típicas, como leite de banana coreano, chás variados e refrigerantes em sabores diferenciados.



Além da gastronomia, o festival também reúne artigos culturais e decorativos, como o tradicional Maneki-neko (gato da sorte), leques, utensílios de porcelana e itens colecionáveis de personagens conhecidos. O espaço contará ainda com decoração temática, criando um ambiente imersivo que remete ao universo japonês.



Com uma proposta acessível e voltada para toda a família, o evento é uma oportunidade para conhecer de perto elementos da cultura japonesa, que se destaca pelo equilíbrio entre o ancestral e o contemporâneo, seja nos sabores, na estética ou nas tradições. O Festival do Japão tem entrada gratuita.



SERVIÇO:

Festival do Japão

Período: de 03 de abril a 05 de junho

Horário: das 10h às 22h

Local: Praça de Eventos, no L2

Entrada gratuita