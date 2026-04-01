São Gonçalo: hemonúcleo estará aberto no próximo sábado - Renan Otto

São Gonçalo: hemonúcleo estará aberto no próximo sábadoRenan Otto

Publicado 01/04/2026 14:21

São Gonçalo - A abertura do Hemonúcleo de São Gonçalo em todo o primeiro sábado de cada mês terá alteração em abril devido à Semana Santa. Inicialmente previsto para abrir no próximo dia 4, o Hemonúcleo vai abrir no sábado seguinte, dia 11, garantindo que mais pessoas possam procurar a unidade no dia alternativo, das 8h às 12h30. O objetivo é aumentar o número de doações de sangue e facilitar o acesso da população. A abertura extra aos sábados é uma estratégia para estimular a doação voluntária, fundamental para garantir o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões em cirurgias eletivas, tratamentos e situações de urgência e emergência. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada. Os interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e fica na Alameda Pio XII , anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto. A unidade não abre nos feriados e pontos facultativos.