São Gonçalo: hemonúcleo estará aberto no próximo sábadoRenan Otto
Hemonúcleo altera dia de abertura aos sábados em abril por conta do feriado
Unidade de saúde terá funcionamento extra no dia 11
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