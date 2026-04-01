São Gonçalo: Oficina de Páscoa gratuita acontece no Pátio AlcântaraDivulgação
A programação contará com quatro turmas de oficinas de mini pizzas de chocolate, proporcionando uma experiência lúdica e saborosa para as crianças entrarem no espírito da data. A ação é realizada em parceria com o restaurante Patroni, que irá conduzir a atividade. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia pelo WhatsApp, no número (21) 97045-5893. As vagas são limitadas.
O evento é uma oportunidade para as famílias aproveitarem momentos especiais juntos, com criatividade, diversão e muito chocolate.
Serviço:
Data: 4 de abril
Horário: a partir das 15h
Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara
Evento gratuito
Inscrições: WhatsApp (21) 97045-5893
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