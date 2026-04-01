São Gonçalo: Oficina de Páscoa gratuita acontece no Pátio Alcântara - Divulgação

São Gonçalo: Oficina de Páscoa gratuita acontece no Pátio AlcântaraDivulgação

Publicado 01/04/2026 14:31

São Gonçalo - O clima de Páscoa vai tomar conta do Shopping Pátio Alcântara no próximo dia 4 de abril. A partir das 15h, a Praça de Alimentação será palco de uma divertida Oficina de Páscoa, com atividades gratuitas voltadas para o público infantil.



A programação contará com quatro turmas de oficinas de mini pizzas de chocolate, proporcionando uma experiência lúdica e saborosa para as crianças entrarem no espírito da data. A ação é realizada em parceria com o restaurante Patroni, que irá conduzir a atividade. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia pelo WhatsApp, no número (21) 97045-5893. As vagas são limitadas.



O evento é uma oportunidade para as famílias aproveitarem momentos especiais juntos, com criatividade, diversão e muito chocolate.



Serviço:

Oficina de Páscoa

Data: 4 de abril

Horário: a partir das 15h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Evento gratuito

Inscrições: WhatsApp (21) 97045-5893



