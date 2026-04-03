São Gonçalo: no início do governo Capitão Nelson, apenas 10 escolas possuíam ar condicionado nas salas de aula - Renan Otto

São Gonçalo: no início do governo Capitão Nelson, apenas 10 escolas possuíam ar condicionado nas salas de aulaRenan Otto

Publicado 03/04/2026 10:26

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Educação, segue climatizando as unidades escolares. Ao todo, 43 escolas já estão climatizadas e seis estão com a climatização em andamento. Em 2021, no início do governo Capitão Nelson, apenas 10 escolas possuíam ar condicionado nas salas de aula. Este número foi aumentando de forma gradativa com um planejamento que visa minimizar as altas temperaturas, proporcionando mais conforto para alunos e funcionários das escolas.

“O processo de climatização é muito importante para as escolas. Todas as novas creches já possuem ar condicionado e estamos adequando as escolas mais antigas para que sigam o mesmo padrão. A prioridade do governo Capitão Nelson é proporcionar um ambiente fresco e agradável para a comunidade escolar”, disse o secretário de Educação, Mauricio Nascimento.

Na Escola Municipal São Miguel, no bairro São Miguel, os alunos já contam com aparelhos de ar condicionado funcionando em suas salas de aula. No final de março, a climatização também foi concluída na Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Moraes, em Santa Izabel. “Depois da climatização das salas de aula, foi possível perceber maior atenção e concentração dos alunos nas atividades propostas e consequentemente maior aproveitamento da aprendizagem. Sem falar no conforto e bem-estar, tão esperados por eles e por todos os profissionais. Uma conquista de todos nós, e de uma gestão comprometida com a Educação”, disse a professora da Escola Municipal São Miguel, Maria de Fátima Andrade.

