São Gonçalo: no início do governo Capitão Nelson, apenas 10 escolas possuíam ar condicionado nas salas de aulaRenan Otto
São Gonçalo avança na climatização das unidades escolares
Rede municipal chega a 49 escolas beneficiadas; apenas 10 tinham ar condicionado em 2021
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