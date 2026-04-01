São Gonçalo: Para Isaac, a inércia do grupo é um desrespeito aos profissionais da educação, pais e alunos - Divulgação

São Gonçalo: Para Isaac, a inércia do grupo é um desrespeito aos profissionais da educação, pais e alunosDivulgação

Publicado 01/04/2026 15:43

São Gonçalo - O vereador Isaac Ricalde (PCdoB) subiu o tom das críticas à gestão da Câmara Municipal de São Gonçalo ao denunciar o que chama de "omissão deliberada" da Comissão de Educação da Casa. Segundo o parlamentar, o colegiado — que tem a função regimental de fiscalizar o ensino público e analisar projetos da área — não realizou uma única reunião oficial ou audiência pública desde o início da atual legislatura, há mais de um ano.



A comissão é presidida pelo vereador Prof. Felipe Guarany (MDB). Para Isaac, a inércia do grupo é um desrespeito aos profissionais da educação, pais e alunos, especialmente diante do cenário crítico enfrentado pelas escolas municipais.



"É inadmissível que, com tantas denúncias de falta de mediadores para alunos com deficiência, problemas estruturais graves e atrasos em pagamentos de terceirizados, a Comissão de Educação permaneça de braços cruzados. O papel do vereador é fiscalizar, mas o que vemos é um silêncio cúmplice que prejudica milhares de crianças", afirmou Isaac Ricalde.



A denúncia surge em um momento de alta tensão na rede de ensino. Recentemente, Ricalde relatou ter sido impedido de realizar visitas de fiscalização em unidades escolares, uma prerrogativa do cargo legislativo. O vereador cobra que os demais membros da Casa e a presidência da Câmara tomem providências para que a comissão cumpra seu papel.



Entre os pontos que aguardam debate na comissão, destacam-se: a carência de profissionais de apoio (mediadores e cuidadores) para a educação inclusiva; o estado de conservação de escolas e creches municipais; a aplicação dos recursos do Fundeb e a valorização da categoria.



Isaac Ricalde apela para que o Prof. Felipe Guarany e os demais integrantes da comissão justifiquem a ausência de atividades e convoquem imediatamente uma agenda de trabalho. "Educação não pode esperar a conveniência política de ninguém. Se a comissão não funciona, a Câmara falha com o povo de São Gonçalo a quem deveria representar", concluiu.

