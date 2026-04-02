São Gonçalo: a última ação do mês de março aconteceu na última segunda-feira (30), resultando em 245 abordagens - Luiz Carvalho

São Gonçalo: a última ação do mês de março aconteceu na última segunda-feira (30), resultando em 245 abordagensLuiz Carvalho

Publicado 02/04/2026 07:46

São Gonçalo - Os agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizaram mais de 2 mil abordagens a motocicletas pela cidade nas ações da Operação Tolerância Zero no mês de março, com o objetivo de coibir motos com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa.

A iniciativa, que acontece regularmente desde abril de 2025, conta com o apoio do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar, e da Guarda Municipal. Os agentes utilizam um decibelímetro para testar se os escapamentos estão dentro dos padrões permitidos por lei.

Apenas no mês de março, foram realizadas oito ações: duas na Mangueira, duas no Raul Veiga, uma na Sete Pontes, uma no bairro Antonina, uma em Neves e uma no Alcântara, com fiscalizações em diferentes regiões da cidade. A última ação do mês aconteceu nesta segunda-feira (30), resultando em 245 abordagens na Mangueira, com 49 autos de infração emitidos e uma moto removida ao Pátio Municipal. Em março, foram realizadas ao todo 2.080 abordagens, com 349 autos de infração expedidos e 86 motos removidas ao Pátio Municipal.



“No próximo mês, completaremos um ano com ações semanais da Operação Tolerância Zero, que surgiu para atender uma demanda dos moradores em relação aos barulhos intensos de escapamentos irregulares de motocicletas. Desde então, estamos buscando combater o problema com afinco e seguiremos, nos mais distintos horários, por toda a cidade”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.



