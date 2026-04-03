São Gonçalo: bairro Coelho terá nova unidade de saúde - Divulgação

São Gonçalo: bairro Coelho terá nova unidade de saúdeDivulgação

Publicado 03/04/2026 11:06

São Gonçalo - Com apenas três meses de obras, um antigo salão de festas está sendo transformado em mais uma unidade de saúde da família (USF) para atender os moradores do bairro Coelho. Localizada na Rua Armando Rance esquina com a Rua Francisco Rafaelli, o novo posto tem equipes atuando nas instalações do forro, dos batentes das portas e soleiras; confecção do emboço, aplicação de revestimentos e massa nas paredes.

A nova construção vai substituir a atual USF Coelho, que fica na Rua Cândido Reis em um imóvel antigo. A obra dá sequência à renovação das unidades de saúde de São Gonçalo e substituição de locais alugados por próprios. Com a mudança, a unidade terá três consultórios multifuncionais, um ginecológico, um odontológico, que poderá ter duas cadeiras para atendimento; salas de vacina, curativo, esterilização, regulação, administração, eMulti (equipe multiprofissional na Atenção Primária à Saúde), recepção, copa, almoxarifado, banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD), vestiário e sala de fisioterapia.

O espaço terá capacidade para atender 12 mil pessoas com três equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Cada ESF é formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. A unidade ainda contará com dentistas, equipe do eMulti (psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico) e programas da Atenção Primária, de apoio e administrativas. Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, a unidade terá ambientes humanizados e climatizados. O posto será padronizado, como os demais já entregues na gestão do prefeito Capitão Nelson; e terá acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

