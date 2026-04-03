São Gonçalo: município é o único do Sudeste selecionado para programa nacional - Alexandre de Sa

São Gonçalo: município é o único do Sudeste selecionado para programa nacionalAlexandre de Sa

Publicado 03/04/2026 10:30

São Gonçalo - A Prefeitura firmou um Acordo de Cooperação Técnica com a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) para a implementação do Programa de Pilotos Municipais da plataforma GeoReDUS. A iniciativa tem como objetivo modernizar a gestão pública por meio do uso inteligente de dados territoriais, contribuindo para decisões mais eficientes e transparentes.

O acordo formalizado não envolve transferência de recursos financeiros entre as partes e terá vigência de três meses a partir de sua assinatura, realizada em 4 de março de 2026. O Programa de Pilotos Municipais busca fortalecer o uso da plataforma GeoReDUS como ferramenta estratégica para planejamento urbano. A tecnologia permite reunir, em um único ambiente digital, informações da cidade organizadas em mapas interativos, facilitando a análise de dados e a criação de políticas públicas mais eficazes.

São Gonçalo foi um dos cinco municípios selecionados em todo o Brasil para participar da iniciativa (foi o único da região Sudeste), ao lado de Boa Vista (RR), Maceió (AL), São Cristóvão (SE) e São Luís (MA). “A participação de São Gonçalo neste programa representa um avanço importante na forma como planejamos a cidade. Com o uso de dados organizados e acessíveis, conseguimos tomar decisões mais precisas, aumentar a transparência e desenvolver políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população”, destacou a secretária municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana.

Com a implementação do programa, dados importantes sobre o município serão organizados e disponibilizados de forma aberta e gratuita. Isso significa que cidadãos, pesquisadores e gestores poderão acessar informações atualizadas sobre a cidade, promovendo mais transparência e participação social. Ao final do projeto, será possível acessar mapas interativos com dados urbanos, consultar indicadores de diferentes áreas da administração pública, baixar dados geoespaciais para estudos e projetos. A parceria prevê uma série de ações práticas para estruturar o uso da plataforma no município: capacitação técnica de equipes da Prefeitura; diagnóstico das principais necessidades e desafios locais; organização e processamento dos dados municipais; publicação das informações na plataforma com acesso público.

