São Gonçalo: selo vai certificar os entes que priorizem o aprimoramento e gerenciamento do orçamento, financiamento e a execução da Política de Assistência Social nas Proteções Sociais Básica e EspecialDivulgação
São Gonçalo ganha Selo do Fundo Nacional de Assistência Social
Município foi um dos cinco selecionados do Estado do Rio de Janeiro
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Câmeras de videomonitoramento auxiliam agentes da Guarda Municipal
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