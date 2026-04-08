São Gonçalo: unidade comemora aniversário e celebra dia de conscientização com várias atividades - Jonnathan Smith

São Gonçalo: unidade comemora aniversário e celebra dia de conscientização com várias atividadesJonnathan Smith

Publicado 08/04/2026 09:28 | Atualizado 08/04/2026 09:33

São Gonçalo - Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, o Centro de Referência Municipal do Autista Marlene Felício Faria (CRMA), no Centro de São Gonçalo, realizou, nesta terça-feira (7), um evento com apresentação de jiu-jítsu, psicomotricidade e música, mostrando as potencialidades dos atendidos. Além disso, o Centro celebrou os quatro anos de sua inauguração com um abraço simbólico à unidade.

“Essa é uma data muito importante para nós. Além de comemorar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, também comemoramos essa grande vitória para a Educação de São Gonçalo que foi o segundo CRMA, garantindo um atendimento de qualidade, com terapias e atividades que fazem com que os alunos se desenvolvam cada dia mais. Temos muito orgulho desse equipamento, que é da população de São Gonçalo”, afirmou o secretário de Educação, Mauricio Nascimento.

Há quatro anos, o CRMA faz parte da rotina da Danielle Ruiz, que leva o seu filho Miguel, de 11 anos, para as terapias oferecidas. Atualmente, ele pratica jiu-jítsu, faz psicomotricidade, psicologia e robótica na unidade. Para ela, existe acolhimento em cada canto da unidade.

“Miguel evoluiu muito, tanto a parte comportamental quando o amadurecimento, graças aos terapeutas. Eu só tenho a agradecer a esse espaço por ser essa parte fundamental em nossas vidas, o meu filho vem com vontade, ele fica ansioso para ver os amigos e os terapeutas. Nós somos muito acolhidos por todos aqui”, disse a mãe.

