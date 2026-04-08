São Gonçalo: ações vão promover a conscientização sobre o autismo para tentar reduzir o preconceito e a discriminação, que ainda acontecem na sociedade - Julio Diniz/Arquivo

São Gonçalo: ações vão promover a conscientização sobre o autismo para tentar reduzir o preconceito e a discriminação, que ainda acontecem na sociedadeJulio Diniz/Arquivo

Publicado 08/04/2026 15:38

São Gonçalo - No mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que teve o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo celebrado no último 2 de abril, as unidades de saúde de São Gonçalo vão realizar ações com muita informação para a população em geral e para os familiares dos autistas.

As atividades de sensibilização terão início com o “II Seminário: Além do Azul: Autismo, Respeito e Anticapacitismo”, na próxima quinta-feira (09), às 9h, na Universidade Estácio, em Alcântara, e terão continuidade ao longo do mês nas USFs, polos sanitários, clínicas municipais e unidades de urgência e emergência.

O seminário é para profissionais da saúde, assistência social, educação, gestores públicos, estudantes e representantes da sociedade civil, que foram previamente cadastrados. As unidades de saúde vão receber rodas de conversa, palestras educativas, apresentações do grupo Prevenção Cantada e atividades lúdicas nas salas de espera para orientar a população sobre os sinais do TEA, a importância do diagnóstico precoce, as formas de inclusão social e como obter ajuda na cidade.

“Falar sobre o autismo é essencial para promover o respeito às diferenças e garantir que essas pessoas tenham seus direitos assegurados, com acesso à saúde, educação e inclusão social. Essas iniciativas são fundamentais para ampliar o conhecimento da população e combater o preconceito”, disse a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (PMAISPTEA), Ana Cristina Rangel.

Além de levar informação, as ações vão promover a conscientização sobre o autismo para tentar reduzir o preconceito e a discriminação, que ainda acontecem na sociedade. “A população precisa entender que há pessoas diferentes e que são seres humanos que precisam de cuidados específicos. E também temos que humanizar cada vez mais os atendimentos aos responsáveis pelas pessoas atípicas. Elas também precisam de atenção e escuta”, finalizou Ana Cristina Rangel.

A implantação do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista em 2025 em São Gonçalo possibilita que os profissionais da rede da Atenção Primária possam rastrear, precocemente, o autismo, o que reflete diretamente na melhora do tratamento.



Programação:



15/04, às 9h: Umpa Santa Luzia



16/04, às 9h: Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



17/04, às 9h: USF Irmã Dulce, Trindade



20/04, às 9h: USF Juarez Antunes, Laranjal



27/04, às 9h: Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



28/04, às 9h: USF Ana Nery, Gradim



28/04, às 13h: Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



29/04, às 9h: USF Vista Alegre



29/04, às 10h: Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo e da Lagoinha, e USF Mahatma Gandhi



29/04, às 13h: UBS Dr. Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

