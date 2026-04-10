São Gonçalo: obras têm previsão de conclusão até meados de 2027 - Fabio Guimarães

São Gonçalo: obras têm previsão de conclusão até meados de 2027Fabio Guimarães

Publicado 10/04/2026 05:01

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo deu início a mais um pacote de obras. Desta vez, aas intervenções serão feitas nas estradas vicinais do município, que conectam áreas rurais, propriedades agrícolas e pequenos povoados a rodovias e centros urbanos. As obras têm previsão de conclusão até meados de 2027.

Nesta fase inicial, as obras estão concentradas nas estradas dos bairros Santa Izabel, Sacramento e Largo da Ideia, com serviços de complementação de infraestrutura, incluindo drenagem e pavimentação. No momento, está sendo feita a retirada do asfalto antigo da Estrada do Rio Frio. Além desta via, as obras acontecerão também na Estrada de Itaitindiba, Estrada do Engenho Novo, Estrada Laura Farias, Estrada do Bonsucesso e Estrada Monte Formoso. As intervenções fazem parte do Plano Estratégico Novos Rumos. O investimento total nas obras é de R$ 52.610.997,80.

"Essas obras têm como objetivo valorizar essas regiões, são vias que centenas de pessoas utilizam todos os dias e a complementação das infraestruturas dessas estradas vai beneficiar o ir e vir de carros e pedestres, que não precisarão lidar mais com buracos. Essas intervenções complementam o que já fazemos por todo o município, com as obras do MUVI, do Sacramento, Iêda, Eliane, Jardim Bom Retiro e muitos outros bairros, dando mais qualidade de vida para as pessoas", disse o prefeito Capitão Nelson.



A aposentada Gilda Flor Almeida, de 70 anos, é moradora do bairro há 22 anos com a família. Para ela, as obras são sinônimo de melhoria. "A expectativa é de melhoria! Uma estrada melhor, com menos poeira, menos buraco. A gente sabe que o calçamento vai se acabando com o tempo e a restauração, a renovação, é necessária. Vai ficar bom para os carros que passam aqui e para os pedestres também, que trafegam e moram aqui. Já teve gente que caiu aqui de moto por causa dos buracos, estava complicado. Além das obras em andamento aqui, a cidade inteira está melhorando, vi as obras no Colubandê, as obras do MUVI no Alcântara e outras, acho que estão melhorando também o trânsito na nossa cidade. Eu quero tudo o que for melhoria", afirmou.

