O secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello, defendeu a empatia na abertura do evento. “Eu vou sempre apoiar essa causa. Sei que podemos mudar a cultura que ainda existe em relação ao preconceito e à exclusão dos autistas. São Gonçalo tem esse pensamento de mudança hoje. Faremos de tudo para mudar essa cultura e apoiar a inclusão. Temos que ter a cabeça mais aberta e o coração mais empático”, opinou.
“Eu vou sempre apoiar essa causa. E sei que podemos mudar a cultura que ainda existe relacionada ao preconceito e à exclusão dos autistas. São Gonçalo tem esse pensamento de mudança hoje. Se a gente puder fazer diferente para chegar em um lugar maior, nós faremos. Temos que ter a cabeça mais aberta e o coração mais empático”, opinou.
Profissionais da saúde, assistência social, educação, gestores públicos, estudantes e representantes da sociedade civil participaram do evento, que foi organizado pelo Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (PMAISPTEA) e pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps). A iniciativa aconteceu em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, lembrado no dia 2 de abril; e de todo o mês de abril, usado para a conscientização sobre o TEA.
“A realização deste evento contribui, significativamente, para a qualificação das práticas no âmbito da Atenção Primária à Saúde; a formação permanente dos profissionais de saúde; a sensibilização dos trabalhadores quanto às abordagens anticapacitistas e o fortalecimento do cuidado integral às pessoas autistas no território municipal”, lembrou a coordenadora do PMAISPTEA, Ana Cristina Rangel.
O seminário contou com três palestras: “Capacitismo no Brasil Hoje: Quando a Exclusão se Disfarça de Normalidade”; “Direitos da Pessoa Autista e Responsabilização Legal: O que Mudou e o que Ainda Falta”; “Nada Sobre Nós Sem Nós: Protagonismo Autista na Construção de Políticas Públicas”, que foram seguidas de mediação inclusiva com participação do público.
Programação:
15/04, às 9h: Umpa Santa Luzia
16/04, às 9h: Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
17/04, às 9h: USF Irmã Dulce, Trindade
20/04, às 9h: USF Juarez Antunes, Laranjal
27/04, às 9h: Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
28/04, às 13h: Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
29/04, às 9h: USF Vista Alegre
29/04, às 10h: Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo e da Lagoinha, e USF Mahatma Gandhi
Foto: Renan Otto
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