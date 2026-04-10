Publicado 10/04/2026 04:56

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realizou o “II Seminário: Além do Azul: Autismo, Respeito e Anticapacitismo” na Universidade Estácio de Sá, em Alcântara, na manhã desta quinta-feira (09). A atividade teve caráter técnico-científico e educativo, voltada à promoção de práticas inclusivas, qualificação do cuidado e fortalecimento das políticas públicas direcionadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.



O secretário municipal de Saúde, Gabriel Mello, defendeu a empatia na abertura do evento. “Eu vou sempre apoiar essa causa. Sei que podemos mudar a cultura que ainda existe em relação ao preconceito e à exclusão dos autistas. São Gonçalo tem esse pensamento de mudança hoje. Faremos de tudo para mudar essa cultura e apoiar a inclusão. Temos que ter a cabeça mais aberta e o coração mais empático”, opinou.



“Eu vou sempre apoiar essa causa. E sei que podemos mudar a cultura que ainda existe relacionada ao preconceito e à exclusão dos autistas. São Gonçalo tem esse pensamento de mudança hoje. Se a gente puder fazer diferente para chegar em um lugar maior, nós faremos. Temos que ter a cabeça mais aberta e o coração mais empático”, opinou.



Profissionais da saúde, assistência social, educação, gestores públicos, estudantes e representantes da sociedade civil participaram do evento, que foi organizado pelo Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (PMAISPTEA) e pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps). A iniciativa aconteceu em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, lembrado no dia 2 de abril; e de todo o mês de abril, usado para a conscientização sobre o TEA.



“A realização deste evento contribui, significativamente, para a qualificação das práticas no âmbito da Atenção Primária à Saúde; a formação permanente dos profissionais de saúde; a sensibilização dos trabalhadores quanto às abordagens anticapacitistas e o fortalecimento do cuidado integral às pessoas autistas no território municipal”, lembrou a coordenadora do PMAISPTEA, Ana Cristina Rangel.



O seminário contou com três palestras: “Capacitismo no Brasil Hoje: Quando a Exclusão se Disfarça de Normalidade”; “Direitos da Pessoa Autista e Responsabilização Legal: O que Mudou e o que Ainda Falta”; “Nada Sobre Nós Sem Nós: Protagonismo Autista na Construção de Políticas Públicas”, que foram seguidas de mediação inclusiva com participação do público.

Mais ações – Durante todo o mês, as unidades de saúde de São Gonçalo vão realizar ações com muita informação para a população em geral e para os familiares dos autistas. Além de levar informação, as ações vão promover a conscientização sobre o autismo para tentar reduzir o preconceito e a discriminação, que ainda acontecem na sociedade.







Programação:



15/04, às 9h: Umpa Santa Luzia



16/04, às 9h: Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



17/04, às 9h: USF Irmã Dulce, Trindade



20/04, às 9h: USF Juarez Antunes, Laranjal



27/04, às 9h: Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



28/04, às 13h: Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



29/04, às 9h: USF Vista Alegre



29/04, às 10h: Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo e da Lagoinha, e USF Mahatma Gandhi







Foto: Renan Otto



