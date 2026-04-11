São Gonçalo: estarão na cerimônia o missionário Sandro Arquejada, da Comunidade Canção Nova, o casal Cleide e Marlos Andrade, da comunidade organizadora, e o cantor Dudu Amaral, entre outros - Divulgação

São Gonçalo: estarão na cerimônia o missionário Sandro Arquejada, da Comunidade Canção Nova, o casal Cleide e Marlos Andrade, da comunidade organizadora, e o cantor Dudu Amaral, entre outrosDivulgação

Publicado 11/04/2026 06:03

São Gonçalo - A Comunidade Anunciadores da Misericórdia realiza, no próximo dia 12 de abril, o Domingo da Misericórdia, a 21a edição da Festa da Misericórdia, em São Gonçalo. O evento reúne fiéis de diversas paróquias da Arquidiocese de Niterói para um dia de espiritualidade, louvor e vivência da fé.



Tradicional no calendário religioso da cidade, a celebração acontece há mais de duas décadas e é considerada pioneira na região. A comunidade organizadora atua há 22 anos na Arquidiocese de Niterói, com a missão de evangelizar e anunciar a misericórdia divina. A iniciativa foi fundada pelo padre Antônio Aguiar e tem como co-fundadores Cleide Andrade, atual moderadora geral, e Marlos Andrade, responsável pela formação da comunidade.

A programação terá início às 8h, com abertura dos portões, seguida de momentos de louvor e adoração. Ao longo do dia, os participantes poderão acompanhar pregações, momentos de oração, veneração da imagem da Divina Misericórdia e a celebração da Santa Missa. Um dos destaques será a Santa Missa das 17h, presidida pelo arcebispo metropolitano de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Arquidiocese.



Entre as presenças confirmadas estão o missionário Sandro Arquejada, da Comunidade Canção Nova, o casal Cleide e Marlos Andrade, da comunidade organizadora, e o cantor Dudu Amaral, que fará o encerramento com um show após a missa. Durante o evento, haverá intervalo para almoço, com convites no valor de R$ 25. A cobertura será realizada pela Rádio Anunciadora e pelo Youtube/ArqNit, ampliando o alcance da celebração.

A Festa da Misericórdia será realizada no Colégio Santa Terezinha, no Centro de São Gonçalo, e é aberta ao público. A organização convida todos os fiéis a participarem deste momento de graça, especialmente no contexto do tempo pascal, fortalecendo a devoção à Divina Misericórdia e a vivência do amor de Deus no cotidiano.



Serviço



Evento: 21a Festa da Misericórdia

Data: 12 de abril de 2026 (Domingo da Misericórdia)

Horário: A partir das 8h

Local: Colégio Santa Terezinha – Centro, São Gonçalo

Entrada: Gratuita

Almoço: R$ 25