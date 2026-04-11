São Gonçalo: Governo do Estado do Rio e Prefeitura seguem com a obra do MUVIJonnathan Smith
EXPERIÊNCIA DOS MORADORES
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São Gonçalo: Governo do Estado do Rio e Prefeitura seguem com a obra do MUVIJonnathan Smith
Obras do trecho 6 do MUVI já mudam o bairro de Santa Luzia
Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade
Comunidade Anunciadores da Misericórdia promove 21a Festa da Misericórdia em São Gonçalo
Entre as presenças confirmadas estão o missionário Sandro Arquejada, da Comunidade Canção Nova, o casal Cleide e Marlos Andrade, da comunidade organizadora, e o cantor Dudu Amaral
Prefeitura inicia obras de complementação de infraestrutura em estradas vicinais no Largo da Ideia
As obras têm previsão de conclusão até meados de 2027
Seminário sobre autismo reforça práticas inclusivas em São Gonçalo
Durante todo o mês, unidades de saúde também entram na campanha de conscientização
ASAS registra 240 atendimentos em março e reforça papel na proteção da fauna silvestre
Trabalho contínuo da unidade busca garantir a recuperação dos animais e sua reintegração ao habitat natural
Unidades de saúde de São Gonçalo têm programação especial sobre autismo
Nesta quinta-feira, acontece seminário sobre o tema em Alcântara
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