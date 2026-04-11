São Gonçalo: Governo do Estado do Rio e Prefeitura seguem com a obra do MUVI - Jonnathan Smith

São Gonçalo: Governo do Estado do Rio e Prefeitura seguem com a obra do MUVIJonnathan Smith

Publicado 11/04/2026 06:07

São Gonçalo - As obras do trecho 6 do MUVI, em Santa Luzia, seguem sendo acompanhadas de perto, e com grandes expectativas, pelos moradores do bairro. As intervenções são uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo e incluem trabalhos de drenagem, pavimentação, construção de calçadas, ciclovias e paisagismo em todo o corredor viário, que terá 18 quilômetros de extensão, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba.

Nesta sexta-feira (10), foram construídas novas calçadas, meio-fio, sarjeta, terraplanagem e paisagismo nas ruas Visconde de Mauá e Euclides Ninho. Em outro ponto das vias, já é possível ver pavimentação, ciclovia e paisagismo prontos. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Com um investimento de R$ 287 milhões, trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo.



EXPERIÊNCIA DOS MORADORES

Fábio Nascimento, de 56 anos, mora no bairro há 55 anos, e está acompanhando as obras. "Eu nunca vi um projeto de obra que começasse e terminasse no bairro. Todas as obras anteriores pararam e não foram concluídas. Essa é a primeira que estou vendo tendo continuidade e já trouxe benefícios: não pisamos mais na lama como antes, o bairro está mais bonito, está melhor para moradores e para quem passa aqui. Eu já vi trechos do projeto do MUVI pronto em outros bairros, mas estou no aguardo desse aqui finalizar. Só vou acreditar 100%, quando aqui ficar pronto, é minha expectativa", disse o auxiliar de serviços gerais.





