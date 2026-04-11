São Gonçalo: Ismael Marte é pai do atendido Victor, de 12 anos, e conta que o filho está mais motivado a participar de novas atividades, e sua interação social melhorou - Jonnathan Smith

São Gonçalo: Ismael Marte é pai do atendido Victor, de 12 anos, e conta que o filho está mais motivado a participar de novas atividades, e sua interação social melhorouJonnathan Smith

Publicado 11/04/2026 06:14

São Gonçalo - O Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Maria José da Silva Rodrigues (CRMA), no Gradim, realizou, nesta sexta-feira (10), um aulão de dança, na Praça do Gradim, para atendidos, suas famílias e o público em geral. O evento aconteceu em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril.

A proposta foi levar saúde, bem-estar e educação para quem estivesse passando, focando nas pessoas com autismo do município. O evento também teve como objetivo levar a alegria e mitigar os momentos difíceis que as mães atípicas passam, fazendo um CRMA de portas abertas. “Nosso município tem um número muito grande de pessoas com autismo e, entendendo a importância do acolhimento, pensamos nessa atividade, para mostrar para as famílias também o potencial e as habilidades dos nossos atendidos, quebrando barreiras e limitações”, afirmou a diretora, Evelin Bastos.

Ismael Marte é pai do atendido Victor, de 12 anos, e conta que o filho está mais motivado a participar de novas atividades, e sua interação social melhorou. “A aula de hoje é uma oportunidade de divulgar o bom trabalho que vem sendo feito. Também é ótimo para eles estarem em um ambiente diferente, se arriscando, se expondo mais publicamente, a questão da vergonha é algo que precisa ser trabalhado para eles se situarem. Desde que entrou no CRMA ele está mais motivado. Ele era muito fechado, estou surpreso de vê-lo ali hoje porque ele era mais retraído e está se soltando”, disse.