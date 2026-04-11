São Gonçalo: Ismael Marte é pai do atendido Victor, de 12 anos, e conta que o filho está mais motivado a participar de novas atividades, e sua interação social melhorouJonnathan Smith
Centro de Referência em Autismo promove aulão de dança no Gradim
Atendidos e suas famílias participam de evento na praça do bairro
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Escolas de São Gonçalo recebem projeto Intramuros, da Faetec
Quatro unidades de ensino ganham laboratório de ciências
Obras do trecho 6 do MUVI já mudam o bairro de Santa Luzia
Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade
Comunidade Anunciadores da Misericórdia promove 21a Festa da Misericórdia em São Gonçalo
Entre as presenças confirmadas estão o missionário Sandro Arquejada, da Comunidade Canção Nova, o casal Cleide e Marlos Andrade, da comunidade organizadora, e o cantor Dudu Amaral
Prefeitura inicia obras de complementação de infraestrutura em estradas vicinais no Largo da Ideia
As obras têm previsão de conclusão até meados de 2027
Seminário sobre autismo reforça práticas inclusivas em São Gonçalo
Durante todo o mês, unidades de saúde também entram na campanha de conscientização
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