São Gonçalo: motos barulhentas e com documentações vencidas são apreendidas pela Operação Tolerância Zero - Renan Otto

São Gonçalo: motos barulhentas e com documentações vencidas são apreendidas pela Operação Tolerância ZeroRenan Otto

Publicado 11/04/2026 06:19

São Gonçalo - A Operação Tolerância Zero completou, nesta quinta-feira (9), um ano de atuação pela cidade. Com o objetivo de combater motos com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa, a operação é realizada pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo todas as semanas, nos mais distintos horários. Neste um ano de atuação, foram realizadas cerca de 20 mil abordagens a motocicletas pela cidade, comprovando uma atuação impactante e combativa.



Na ação realizada na data em que a operação celebra um ano, foram feitas 276 abordagens a motocicletas em Santa Luzia, com a emissão de 34 autos de infração e oito motos removidas ao Pátio Municipal. Apenas em 2025, foram realizadas mais de 14 mil abordagens a motocicletas pela cidade, com a apreensão de mais de 450 motos irregulares e quase 2 mil autos de infração emitidos. No ano de 2026, foram realizadas cerca de 5.400 abordagens até este mês, com a emissão de mais de 900 autos de infração e 205 motos removidas. Com isso, em um ano, além de cerca de 20 mil abordagens, mais de 650 motos foram removidas ao Pátio Municipal e quase 3 mil autos de infração emitidos. Vale destacar que as motos são removidas apenas caso não sejam aprovadas no teste com o decibelímetro (equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei), motos furtadas, sem placa ou cujos motoristas tentaram se evadir.

A Operação Tolerância Zero é resultado dos esforços do poder público para garantir a aplicação das leis contra motos barulhentas pela cidade. A ação conta com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

"A população solicitou e nos fomos às ruas atender. O marco de um ano da Operação Tolerância Zero atesta o progresso em nossa cidade, pois vemos que as fiscalizações levaram os motociclistas a cumprir as determinações com mais afinco. Estamos atuando para acabar com as motos barulhentas, que incomodam pedestres e motoristas pela cidade. Seguiremos atuando por um trânsito mais seguro, mais tranquilo e mais organizado com as mais diversas ações, incluindo a Operação Tolerância Zero", afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.



