São Gonçalo: aula de dança para crianças, grátis, no evento Zumba Kids - Divulgação

São Gonçalo: aula de dança para crianças, grátis, no evento Zumba KidsDivulgação

Publicado 11/04/2026 06:38

São Gonçalo - O Shopping Pátio Alcântara segue com sua programação especial e, no sábado (11) promove uma atividade divertida e cheia de energia para a criançada. A atração será a Zumba Kids, comandada

pela professora Bruna Lana, que promete colocar os pequenos para dançar com coreografias animadas e muita música.



A atividade acontece a partir das 16h, na Praça de Alimentação do shopping, em um ambiente seguro e descontraído, ideal para o lazer em família. Com participação gratuita, a Zumba Kids é uma excelente

oportunidade para incentivar a prática de atividades físicas entre as crianças de forma leve e divertida.



Serviço

Evento: Zumba Kids com Bruna Lana

Data: 11 de abril

Horário: 16h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Valor: Entrada gratuita