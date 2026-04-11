São Gonçalo - O Shopping Pátio Alcântara segue com sua programação especial e, no sábado (11) promove uma atividade divertida e cheia de energia para a criançada. A atração será a Zumba Kids, comandada pela professora Bruna Lana, que promete colocar os pequenos para dançar com coreografias animadas e muita música.
A atividade acontece a partir das 16h, na Praça de Alimentação do shopping, em um ambiente seguro e descontraído, ideal para o lazer em família. Com participação gratuita, a Zumba Kids é uma excelente oportunidade para incentivar a prática de atividades físicas entre as crianças de forma leve e divertida.
Serviço
Evento: Zumba Kids com Bruna Lana Data: 11 de abril Horário: 16h Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara Valor: Entrada gratuita
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