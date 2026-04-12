São Gonçalo: o dia de brincadeiras conta com barraquinhas que oferecem pipoca, cachorro-quente, picolé, algodão-doce, água e guaraná natural grátis - Divulgação

São Gonçalo: o dia de brincadeiras conta com barraquinhas que oferecem pipoca, cachorro-quente, picolé, algodão-doce, água e guaraná natural grátisDivulgação

Publicado 12/04/2026 10:08

São Gonçalo - Proporcionando muita diversão para a garotada do bairro Rocha, em São Gonçalo, neste sábado (11), a Caravana de Arte e Lazer tem programação completa com brincadeiras, brinquedos e atividades. Realizada semanalmente em diferentes pontos da cidade, ela chega, neste domingo (12), ao bairro Jardim Catarina (ao lado da Pipa D'água) para a alegria da criançada a partir das 9h e segue até 13h.

Realizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), a Caravana de Arte e Lazer leva recreação diversificada para os pequenos, que podem interagir com os personagens vivos, participar de brincadeiras com animadores, se divertir nos diferentes brinquedos infláveis e ainda participar de oficinas de desenho e pinturinha corporal.

As atividades lúdicas e artísticas ainda são embaladas com muita música infantil. E para ficar ainda melhor, o dia de brincadeiras ainda conta com barraquinhas que oferecem pipoca, cachorro-quente, picolé, algodão-doce, água e guaraná natural. Tudo de graça para a população.

O projeto promove integração e cultura em vários bairros da cidade, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. Criada em 2022, a Caravana de Arte e Lazer já levou entretenimento e lazer para milhares de moradores em toda a cidade. A iniciativa busca fortalecer a convivência comunitária e garantir que crianças e responsáveis tenham acesso a momentos de diversão e atividades culturais perto de casa.