São Gonçalo: caminhada foi finalizada com a Caravana de Arte e Lazer na Praça Luiz Palmier - Divulgação

São Gonçalo: caminhada foi finalizada com a Caravana de Arte e Lazer na Praça Luiz PalmierDivulgação

Publicado 12/04/2026 10:06

São Gonçalo - O Centro de São Gonçalo foi tomado por uma grande mobilização na manhã deste sábado (11). Centenas de pessoas participaram da 7ª Caminhada em Conscientização do Autismo, que teve como tema “Meu autista cresceu e o cuidador envelheceu! Quem vai cuidar dele se não for eu?”. O ato partiu da Rua Coronel Moreira César em direção à Praça Luiz Palmier (popular Praça da Marisa), no Centro de São Gonçalo.

Famílias, profissionais de saúde, educadores e representantes da sociedade civil participaram do movimento, que foi realizado para proporcionar inclusão e alertar sobre a importância do respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ato foi organizado pelas mães atípicas Priscila Ballero e Gisele Paranhos, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social através da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência.

Com mensagens de apoio, empatia e informação, os participantes levaram balões coloridos e cartazes e chamaram a atenção da população para a importância de compreender o autismo e combater o preconceito. O subsecretário da Pessoa com Deficiência, Evangelista Ubirajara, estava presente e defendeu os avanços conquistados em São Gonçalo em relação à causa.

“Sabemos que o governo do Capitão Nelson apoia a pauta dessa bandeira. E com essa união do governo com a sociedade civil em prol de uma bandeira, todo mundo cresce. Tivemos mais um avanço essa semana com a oferta de mais 150 vagas para os CRMAs (Centro de Referência Municipal em Autismo) do Gradim e Centro. Já chegamos em lugares que nunca pensamos em chegar. Sabemos que ainda falta muita coisa, mas com a estrutura que montamos já somos exemplo para representantes de outras cidades que vêm conhecer nosso trabalho”, disse o subsecretário da Pessoa com Deficiência, Evangelista Ubirajara.

A caminhada aconteceu para lembrar e comemorar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi celebrado no último dia 2 de abril. Durante o percurso, que foi puxado pela Banda de Gaitas de Fole Brazilian Piper, também foram destacadas a importância do diagnóstico precoce para uma melhor qualidade de vida, a valorização das capacidades individuais, o acompanhamento especializado e a inclusão em ambientes, fazendo a população refletir e promovendo a empatia.

Para a mãe atípica Gisele Paranhos, a caminhada cumpriu o papel de dar visibilidade à causa e fortalecer o diálogo com a sociedade. “É uma caminhada de paz organizada pelas mães atípicas, o que é muito importante para não perder a essência. E a nossa meta e idealização sempre é atingir as pessoas. Se uma pessoa que nunca ouviu falar a palavra autismo e escutar no dia de hoje, a gente já conseguiu nosso objetivo, já conquistamos o dia. Caminhada é conscientização, é falar sobre autismo, unir pessoas, encontrar abraços e rever amigos”, finalizou Gisele Paranhos.

A caminhada foi finalizada com a Caravana de Arte e Lazer na Praça Luiz Palmier. No local, as famílias puderam participar das brincadeiras com recreadores. Pinturinha e bolamania também estavam disponíveis para a criançada. Para o lanche, foram distribuídas frutas, cachorro-quente e pipoca, além da água e guaraná natural.