São Gonçalo: Iniciativa da Prefeitura reúne gonçalenses na nova área de lazer e esportes Fabio Guimarães
Aula de Charme movimenta o Parque RJ Nosso Sonho
Iniciativa da Prefeitura reúne gonçalenses na nova área de lazer e esportes de São Gonçalo
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Iniciativa da Prefeitura reúne gonçalenses na nova área de lazer e esportes de São Gonçalo
Ecopontos de São Gonçalo recebem mais de 24 toneladas de recicláveis apenas em março
Desde a abertura do primeiro ponto de coleta, foram arrecadadas mais de 620 toneladas de materiais
Voluntários da Defesa Civil têm aula prática extra na Praia das Pedrinhas
Turmas participam de evacuação simulada em área de alagamento
Caravana de Arte e Lazer faz a festa no Rocha neste sábado
Atividades recreativas chegam hoje ao Jardim Catarina
São Gonçalo reúne dezenas de pessoas na caminhada de conscientização do autismo
Ato destacou necessidade de inclusão e respeito
Desembargador Vitor Marcelo Rodrigues comemora mais um ciclo de vida
Evento foi no Iate Clube Niterói e contou com a presença de amigos e familiares
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