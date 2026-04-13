São Gonçalo: Iniciativa da Prefeitura reúne gonçalenses na nova área de lazer e esportes - Fabio Guimarães

São Gonçalo: Iniciativa da Prefeitura reúne gonçalenses na nova área de lazer e esportes Fabio Guimarães

Publicado 13/04/2026 10:47

São Gonçalo - A manhã deste domingo (12) foi de muita dança e diversão no Parque Rj Nosso Sonho. A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo promoveu uma aula da modalidade de dança Charme para dezenas de pessoas, proporcionando um momento de lazer e conexão entre os participantes.

Além de contribuir para o condicionamento físico e a coordenação motora, o Charme também eleva a autoestima e traz a expressão cultural das periferias urbanas, onde a dança se consolidou. A prática regular também auxilia na redução do estresse e da ansiedade. Pensando nisso, o professor, Allan Pires, criou o projeto “Charme na Praça SG”, que funciona na Praça dos Ex-Combatentes. “O Charme teve um papel muito importante na minha vida, porque eu o conheci na época em que perdi o meu pai, estava muito triste e a dança me salvou da depressão. Desde 2019 eu ofereço aulas de Charme e já vi muitas pessoas melhorando a saúde física e mental com a dança, é muito gratificante”, contou o professor.

Aluna do professor Allan desde o começo do projeto, Ilma Mendonça, de 54 anos, não perde uma aula. Amante de todas as modalidades de dança, desde que descobriu o Charme se contagiou com o ritmo. “Eu amo atividade física e já corria e fazia zumba. Quando conheci o Charme, através do professor Allan, eu me encantei. Eu também fui a um baile em Madureira e achei a coisa mais linda. A dança para mim é uma forma de esquecer o estresse e os problemas, além de ser ótimo para o corpo e a saúde”, disse a aluna.