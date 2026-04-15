São Gonçalo: evento contará com um corpo de jurados formado por nomes de destaque na cena do passinho - Divulgação

São Gonçalo: evento contará com um corpo de jurados formado por nomes de destaque na cena do passinhoDivulgação

Publicado 15/04/2026 07:00

São Gonçalo - A cidade de São Gonçalo será palco de mais uma grande celebração da cultura urbana no próximo sábado, 18 de abril, às 16h, no Parque RJ Nosso Sonho, com a realização da Batalha do Passinho Nosso Sonho. A Batalha do Passinho é uma competição de dança urbana que surgiu nas favelas do Rio de Janeiro e se consolidou como uma das mais autênticas expressões culturais da juventude periférica. Na disputa, dançarinos demonstram habilidade, criatividade, velocidade e técnica ao som do funk carioca, incorporando influências de ritmos como frevo, samba e hip-hop.

O evento contará com um corpo de jurados formado por nomes de destaque na cena do passinho: Andre Oliveira, VN Rodrigues e Peterson Sidy, que vêm ganhando grande visibilidade nas redes sociais com vídeos de dança gravados em diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro, ajudando a ampliar o alcance da cultura do passinho. Os interessados em participar da batalha poderão se inscrever gratuitamente no próprio dia do evento. Basta comparecer ao local até às 15h para realizar a inscrição presencial. A Batalha do Passinho Nosso Sonho promete reunir talentos, incentivar novos artistas e fortalecer a cultura das periferias, transformando o lazer em expressão artística e ocupando espaços públicos com dança, música e criatividade.



Serviço



Data: 18 de abril

Horário: 16h (inscrições até 15h)

Local: Parque RJ Nosso Sonho – São Gonçalo (Rua Formosa, Boa Vista)

Entrada: Gratuita