São Gonçalo: Empreenda & Progrida contribui diretamente para o fortalecimento do ambiente de negócios local - Divulgação

São Gonçalo: Empreenda & Progrida contribui diretamente para o fortalecimento do ambiente de negócios localDivulgação

Publicado 14/04/2026 10:07

São Gonçalo - O município de São Gonçalo está na final do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, uma iniciativa nacional que reconhece e valoriza gestores públicos que implementam projetos de sucesso voltados à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo, à modernização da gestão pública e ao desenvolvimento territorial. A cidade concorre com a iniciativa “Empreenda & Progrida”, na categoria Inclusão Socioprodutiva, que reconhece projetos municipais que integram geração de renda, empreendedorismo e inclusão social., destacando a Padaria Escola e o Lidera Mulher.

A proposta gonçalense se destaca por promover a inclusão socioprodutiva de pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a partir da integração entre as secretarias municipais de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Sebrae. A proposta combina qualificação técnica nas áreas de panificação e confeitaria com formação empreendedora, estimulando a autonomia econômica, a formalização de pequenos negócios e o fortalecimento das capacidades locais em inovação e aprendizagem contínua.

“O Empreenda & Progrida é uma ferramenta concreta de transformação social. Ao oferecer qualificação e oportunidades reais de geração de renda para pessoas em vulnerabilidade, estamos promovendo dignidade, autonomia e novas perspectivas de vida para essas famílias”, destacou o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, a integração entre as áreas é um dos diferenciais da iniciativa, pois viabiliza a inserção no mercado de trabalho de gonçalenses que passaram pela Padaria Escola e pelo Lidera Mulher. “Estamos construindo um ecossistema mais forte e inclusivo, conectando capacitação, acesso a crédito, orientação e oportunidades de mercado. Isso fortalece os pequenos negócios e impulsiona o desenvolvimento econômico do município de forma sustentável”, afirmou.

Além de ampliar as capacidades produtivas dos participantes, o Empreenda & Progrida contribui diretamente para o fortalecimento do ambiente de negócios local. A iniciativa facilita o acesso a consultorias, feiras, redes colaborativas, crédito e processos de formalização, em alinhamento com a Lei Complementar 123/2006, que estabelece diretrizes para microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE). Com caráter replicável e impacto contínuo no território, o projeto consolida uma política pública estruturada de inclusão socioprodutiva, promovendo a dinamização de cadeias produtivas por meio de trilhas formativas em gestão, marketing, finanças e inovação. O Sebrae atua como parceiro estratégico nesse processo, oferecendo orientação técnica e apoio ao fortalecimento dos pequenos negócios.