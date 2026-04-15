São Gonçalo: Ação teve como foco falar sobre prevenção e cuidado - Fabio Guimarães

São Gonçalo: Ação teve como foco falar sobre prevenção e cuidadoFabio Guimarães

Publicado 15/04/2026 07:07

São Gonçalo - Agentes do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem do Departamento de Programas da Subsecretaria de Saúde Coletiva da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, realizaram, nesta manhã de terça-feira (14), uma ação oferecendo diversos serviços gratuitos de saúde para os funcionários do Estaleiro São Miguel, no Gradim. Durante a ação, foram oferecidos atendimentos de vacinação, aferição de pressão, teste de glicemia, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), roda de conversa e orientações dos programas, enfatizando o autocuidado e a prevenção, além de encaminhamento, quando necessário, para continuidade do cuidado na rede municipal.

"O objetivo da ação é ofertar os serviços de saúde de forma integral aos funcionários, promovendo a prevenção de agravos, identificação de riscos e incentivo ao autocuidado. O nosso programa tem como foco estar aonde o homem está, falando sobre cuidado e prevenção, orientando sobre como eles devem buscar a saúde de forma preventiva. Já realizamos ações do tipo também em empresas de ônibus, mercados e empresas", disse Maria Netto, coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem.

O encarregado de movimentação de carga Jorge Maycon Oliveira, de 34 anos, trabalha na empresa há 13 anos e afirmou a importância de ter esse tipo de cuidado tão perto. "Eu acho que muita gente não procura esses serviços por falta de orientação, de acessibilidade e de tempo e essa é uma forma de ter esses serviços perto, na nossa rotina, garantindo um funcionário mais saudável e seguro, com acompanhamento de perto. Eu sempre participo dessas ações, todos os anos. Hoje, eu tomei vacina e realizei testes", disse.