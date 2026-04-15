São Gonçalo: imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) ? que são duas variantes do vírus Influenza tipo A ? e contra uma cepa viral da Influenza tipo BDivulgação
Locais de vacinação:
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
13 – USF Santa Luzia
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte
24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Elza Borges, Santa Luzia
30 – PAM Neves
31 – USF Juarez Antunes, Laranjal
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Emílio Ribas, Barracão
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Vista Alegre
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Apolo III
42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Vila Candoza
50 – USF Água Mineral
51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
52 – USF Portão do Rosa
53 – USF Albert Sabin, Itaoca
54 – USF Mutuaguaçu
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
63 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba
64 – USF João Goulart, Jardim Catarina
65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
66 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
67 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia
68 – USF Aníbal Porto, Monjolos
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