São Gonçalo: imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) ? que são duas variantes do vírus Influenza tipo A ? e contra uma cepa viral da Influenza tipo B - Divulgação

São Gonçalo: imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) ? que são duas variantes do vírus Influenza tipo A ? e contra uma cepa viral da Influenza tipo BDivulgação

Publicado 15/04/2026 07:04

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo vacina grupos prioritários contra a gripe, além das crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; idosos com 60 anos ou mais e gestantes – que já fazem parte do Calendário de Rotina. Até o último dia 10 de abril, 26.701 doses foram aplicadas nos gonçalenses. São Gonçalo disponibiliza a vacina em 68 unidades de saúde. A maioria das unidades funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, vacinam durante a semana, das 8h às 21h; e aos sábados, das 8h às 12h.

A campanha contra a gripe em São Gonçalo vacinou 18.107 idosos, 1.422 trabalhadores da saúde, 3.409 crianças de seis meses a menores de 6 anos, 544 gestantes, 59 puérperas, 364 professores, 2.372 pessoas com comorbidades, 268 pessoas com deficiência permanente, 33 caminhoneiros, 34 trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo percurso, 10 trabalhadores portuários, 27 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 44 profissionais das forças armadas, 2 funcionários do sistema de privação de liberdade, 1 pessoa da população privada de liberdade e 4 trabalhadores dos Correios.

As comorbidades aceitas para a vacinação contra a gripe (pessoas a partir de 6 meses de idade com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais) são: doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, diabetes, doença renal crônica, doença hepática crônica, obesidade, doença neurológica crônica, transplantados, portadores de trissomias e imunossupressão.

O imunizante disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra a gripe suína (H1N1), contra a gripe sazonal (H3N2) – que são duas variantes do vírus Influenza tipo A – e contra uma cepa viral da Influenza tipo B. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações. A vacina pode ser administrada com outros imunizantes e medicações. As contraindicações são para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de forma grave de alergia a doses anteriores. Os gonçalenses com febre ou com coronavírus também devem adiar a vacinação até a resolução do caso. Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e comprovação do trabalho ou laudos médicos. Para garantir a vacinação, os gonçalenses devem chegar até meia hora antes do fim do expediente das unidades de saúde.



Locais de vacinação:



1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa



2 – USF Jardim Catarina I



3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó



4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba



6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho



7 – PAM Coelho



8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto



9 – USF David Capistrano, Itaúna



10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista



11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo



12 – USF José Bruno Neto, Boa Vista



13 – USF Santa Luzia



14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba



16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro



17 – USF Josias Muniz, Rio do Ouro



18 – USF Ana Nery, Gradim



19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina



20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia



21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo



22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê



23 – USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte



24 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno



25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



26 – USF Irmã Dulce, Trindade



27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel



29 – USF Elza Borges, Santa Luzia



30 – PAM Neves



31 – USF Juarez Antunes, Laranjal



32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina



33 – USF Badger da Silveira, Tribobó



34 – USF Emílio Ribas, Barracão



35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal



36 – USF Alexander Fleming, Boaçu



37 – USF Vista Alegre



38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



40 – USF Quinta Dom Ricardo



41 – USF Apolo III



42 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



43 – USF Almerinda



44 – USF Luísa de Marilac, Novo México



45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê



46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista



47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama



48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula



49 – USF Vila Candoza



50 – USF Água Mineral



51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira



52 – USF Portão do Rosa



53 – USF Albert Sabin, Itaoca



54 – USF Mutuaguaçu



55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



56 – USF Itaúna



57– USF Victor Chimelly, Paiva



58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz



59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha



60 – USF Bandeirantes



61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira



62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros



63 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba



64 – USF João Goulart, Jardim Catarina



65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro



66 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro



67 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia



68 – USF Aníbal Porto, Monjolos