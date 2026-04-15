São Gonçalo: Hospital continua precisando de doadores de sangue - Divulgação

São Gonçalo: Hospital continua precisando de doadores de sangueDivulgação

Publicado 15/04/2026 19:30

São Gonçalo - A Campanha de doação de sangue promovida pelo Hospital Estadual Alberto Torres, na última semana, no Shopping Partage, em São Gonçalo, arrecadou 158 bolsas. Mas a quantidade não foi o suficiente para atender a alta demanda de atendimento que a unidade vem enfrentando. O estoque continua baixo e o apelo por doadores continua.

Os interessados em doar sangue devem ligar para o número (21) 99672-6744, agendar data e horário. A equipe do banco de sangue disponibilizará transporte de ida e volta até o local da doação. A equipe médica mostra preocupação devido à chegada de dois longos feriados, que sempre demandam mais acidentes de trânsito.

O principal objetivo da campanha de emergência da semana passada foi o de manter o estoque do HEAT equilibrado, especialmente neste momento em que o hospital vem recebendo um número expressivo de pacientes. Nos finais de semana, por exemplo, as ocorrências envolvendo motocicletas ultrapassam os 100 atendimentos.

Entre os doadores que atenderam ao chamado de socorro estavam os agentes do Programa Lei Seca, do Governo do Estado do Rio, que atravessaram a ponte para ajudar a reforçar o estoque de sangue da unidade.

"Vimos o chamado do hospital, que enfrenta uma alta demanda de acidentes de trânsito, principalmente os que envolvem motos. A gente, além de prevenir que estes acidentes ocorram através das nossas ações de educação, hoje estamos colaborando com as pessoas que já estão precisando desse atendimento. É um ato de amor", garante o agente Wallace.

Somente no ano passado, o HEAT utilizou mais de 10 mil bolsas de sangue em cirurgias e procedimentos relacionados a acidentes de trânsito, agressões, ferimentos por arma de fogo e quedas. Dependendo da gravidade do caso, um paciente pode necessitar de até 10 bolsas de sangue.

Requisitos para doação de sangue:

– Estar em boas condições de saúde;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de documentos e autorização);

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

– Estar alimentado (evitar refeições gordurosas nas 4 horas anteriores à doação);

– Apresentar documento original com foto recente, emitido por órgão oficial, como: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CNH ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro).